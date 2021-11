Giochi Olimpici Tokyo 2020 PS4: mai visto ad un prezzo così basso

Continuano le offerte Amazon sul mondo PlayStation anche ben oltre il periodo Black Friday. Tra i molteplici giochi per PlayStation 4 che hanno ricevuto sconti eccezionali, è presente anche l’ormai celebre “Giochi Olimpici Tokyo 2020”. Grazie allo sconto esagerato del –63%, lo porti a casa con appena 19,99 euro. Cosa aspetti? Approfitta subito della promo speciale e ricevilo in pochissimo tempo.

Giochi Olimpici Tokyo 2020: divertiti con amici e familiari

Trai titoli per PlayStation più apprezzati e giocati del momento non possiamo non citare il tanto acclamato Giochi Olimpici Tokyo 2020. Da i più piccoli ai più grandi, questo gioco ha fatto divertire chiunque lo abbia provato grazie alla sua frenesia mista a un sistema di gioco strano ma coinvolgente. Come suggerisce il nome, dunque, quest’ultimo mette a disposizione ben 18 discipline olimpiche con le quali potrai sfidare te stesso e i tuoi amici.

Per darti un’idea di cosa offre, ecco di seguito la trama:

“I Giochi Olimpici sono tornati e questo è il tuo momento! Sia che tu voglia giocare con amici e parenti o che decida di conquistare l'oro nelle classifiche mondiali, con questo party game tutti possono divertirsi! Preparati alla competizione, mentre crei il tuo atleta, personalizzi le sue abilità e scegli il costume da fargli indossare. Non accontentarti di indumenti sportivi normali: risplendi sotto i riflettori con costumi da pirata, astronauta o cowboy!”

Giochi Olimpici Tokyo 2020 è quindi un gioco apparentemente come tutti gli altri ma che in realtà nasconde qualcosa di estremamente più pazzo. Come vedi potrai creare il tuo avatar personale nella maniera più bizzarra possibile e testare le tue abilità in giochi come: corsa 100 metri, calcio, tennistavolo, nuoto, pugilato e tanti altri ancora.

Tutti i giochi saranno accompagnati da un pizzico di frenesia oltre il normale, potranno ad esempio essere effettuare super mosse oppure colpi super caricati con i quali sconfiggere i tuoi avversari.

Acquista subito la tua copia per PlayStation 4 su Amazon a soli 19,99 euro.