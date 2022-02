La bellezza dei giochi open world per PC si basa, oltre che ovviamente sulla storia principale raccontata, sul concetto di scoperta di un mondo completamente nuovo e diverso da quello che noi tutti viviamo ogni giorno. Quasi come leggere un libro, si tratta immaginare azioni e personaggi quasi come fossimo noi stessi a vivere una vita parallela. Con i titoli di questo tipo possiamo in tutto e per tutto staccare dalla realtà e immaginare di viaggiare per luoghi fantastici e sconosciuti.

Con nostra grande fortuna, esistono oggi tantissimi giochi open world per PC da poter provare e tutti saranno in grado di restituire ambientazioni davvero uniche e suggestive. Starà poi al giocatore decidere quanto approfondire e viaggiare tra le ampie mappe sviluppate da appassionati del genere. Detto questo però, non ci resta subito che iniziare con una bella lista di giochi open world per PC da provare immediatamente.

I migliori giochi open world per PC

Ovviamente qui in basso non troverete una lista enorme di titoli, ma soltanto quelli che secondo noi riescono a distinguersi più di altri per un motivo o per un altro. Tutti però, avranno un elemento in comune: non deluderanno in alcun modo le aspettative dei giocatori più appassionati.

Death Stranding Nonostante Death Stranding abbia sulle spalle più di due anni e mezzo, risulta essere ancora oggi uno dei titoli open world per PC migliori sulla piazza. Non solo per quanto riguarda le ambientazioni suggestive, le meccaniche di gioco e una grafica quasi perfetta per il 2019, ma soprattutto per l’eleganza con cui gli sviluppatori sono riusciti a trasporre una storia appassionante e che non può in alcun modo annoiare il giocatore. In alcuni punti, anche a causa di determinati momenti di gameplay forse fin troppo semplici, sembrerà quasi di vedere un film, tanto della bellezza e della cura nei dettagli aggiunti. Per chiudere un cerchio quasi perfetto, includiamo inoltre un sistema multiplayer ben costruito e divertente ancora oggi da giocare. In vendita su Amazon a 24,5 euro

Red Dead Redemption 2 Il 2019 è stato sicuramente un ottimo anno per i titoli dei giochi open world per PC, perché, dopo il già citato Death Stranding, ecco il titolo che ancora oggi, per molti, rappresenta uno dei giochi più belli mai sviluppati, a prescindere dal genere. Red Dead Redemption 2 ha fatto parlare di se ancora per molto tempo, soprattutto per il livello di cura della storia raccontata e per i dettagli di gioco che, con grande sorpresa di chiunque, sono forse riusciti anche a prevalere sul gioco in se. Mai in un titolo open world si erano visti cadaveri di animali rimanere li, nel luogo in cui sono stati uccisi, per tutto il corso della storia, a marcire e decomporsi quasi come se si trovassero nella realtà. Ma ovviamente non vanno assolutamente sottovalutate l’ambientazione e le meccaniche di gioco, mai imperfette e sempre capaci di catturare fino in fondo l’attenzione del giocatore. In vendita su Amazon a 29,99 euro

Assassin’s Creed: Odyssey Addentriamoci ora in una delle saghe più longeve e amate dal grande pubblico. Siamo partiti con Altair, abbiamo viaggiato a Firenze per incontrare Ezio Auditore, ma il titolo di miglior open world della saga, non può che essere di Assassin’s Creed: Odyssey. Il titolo racconta la storia della Guerra del Peloponneso, in Grecia, ovviamente sotto il punto di vista degli assassini più amati del genere videoludico. A spiccare su tutti gli altri giochi giochi del franchise, troviamo una mappa enorme da esplorare e anche una possibilità di gioco interessante che mai si era vista prima: la scelta tra un personaggio maschile e femminile all’inizio della storia. In vendita su Amazon a 19,99 euro

The Witcher 3: Wild Hunt A The Witcher 3: Wild Hunt va la corona di rivoluzionario, in quanto si è trattato, nell’anno del rilascio, di uno dei primi titoli ad inaugurare una nuova categoria di open world, caratterizzati da dettagli stupefacenti e cura affascinante nei particolari della storia. In più, da non sottovalutare è ovviamente la vastità della mappa, la quale risulterà quasi impossibile da esplorare nella sua interezza. Un piccolo aiuto arriverà però dalla quantità di missioni secondarie da superare e maledizioni da spezzare in ogni angolo di isola. Di base invece, rimane sempre e comunque un titolo appartenente alla saga di The Witcher, caratterizzato da tutte quelle meccaniche di gioco ben sviluppate e scontri corpo a corpo ricchi di coreografie avvincenti. In vendita su Amazon a 16,99 euro

Grand Theft Auto V Mentre a gran voce i giocatori più appassionati chiedono il sesto capitolo della saga, c’è chi ancora oggi si aggira per le vie della città a seminare il panico e a divertirsi con missioni secondarie. Senza ombra di dubbio, Grand Theft Auto V rappresenta uno dei giochi più giocati nella storia di tutto il panorama videoludico e il suo dominio non sembra volersi fermare in alcun modo. A questo punto, la Rockstar potrebbe persino avere paura a sviluppare un nuovo capitolo, viste le aspettative degli utenti, e per questo motivo continua a spremere il quinto nella speranza di tenere sempre accesa la scintilla nei giocatori. Si tratta forse di uno dei titoli più coinvolgenti, poiché ambiento in luoghi più familiari, semplici strade cittadine, caratterizzate da pericoli reali, e non isole ricche di mostri da sconfiggere a suon di spade magiche. Prima o poi però la magia finirà e sarà allora che tutti richiederanno ancora di più la nuova reincarnazione del franchise. In vendita su Amazon a 27,31 euro

Far Cry 5 Inutile dire che tutta la saga di Far Cry potrebbe tranquillamente trovarsi all’interno di questa lista, ma abbiamo deciso di scegliere il quinto capitolo, poiché caratterizzato da dettagli unici e che rendono l’intera esperienza di gioco davvero coinvolgente. Non si tratta ovviamente di un gioco perfetto, in quanto qualche glitch di tanto in tanto può effettivamente distrarre, ma in linea di massima, si riesce sempre e comunque a godersi le ambientazioni ricche di dettagli e una storia caratterizzata da personaggi ben sviluppati, soprattutto per quanto riguarda i villain principali. Nota di merito anche per la cura nella grafica, che rende il tutto ancora più immersivo e realistico. Ogni angolo di mappa non deluderà le aspettative e ciò rende il gioco uno dei migliori open world per PC ancora oggi disponibile per l’acquisto. In vendita su Amazon a 15,98 euro

Metal Gear Solid V Metal Gear Solid V: The Phantom Pain rappresenta senza dubbio la miglior incarnazione di tutta la saga di Metal Gear Solid, in quanto, ancora oggi, viene descritto come uno dei titoli open world disponibile sul mercato. La storia di base gira intorno al personaggio principale, Solid Snake, il quale dovrà superare diverse missioni con l’aiuto delle scelte strategiche prese dal giocatore. A condire il tutto, non mancherà un gameplay davvero intenso e una mappa di gioco dotata di dettagli degni di nota e luoghi tutti da visitare. Oltre alla storia di base, non mancheranno ovviamente tantissime missioni secondarie da superare, le quali faranno viaggiare il giocatore in ogni angolo della mappa, senza mai annoiare. In vendita su Amazon a 20,98 euro

Minecraft Probabilmente chiunque si aspettava questa posizione in lista, ma non potevamo non includere anche il gioco open world per eccellenza. Minecraft occupa da tempo ormai un posto nei cuori di tutti i giocatori e siamo pronti a scommettere che chiunque, almeno una volta, avrà provato a giocarci. Le caratteristiche che lo rendono unico e sempre attuale sono: uno stile grafico perfetto e mai antiquato e soprattutto il suo essere sostanzialmente infinito. Come può annoiare qualcosa che non termina mai e che offre sempre qualcosa da fare? Si tratta probabilmente del sogno di ogni giocatore, che ha finalmente trovato una reale incarnazione. In vendita su Amazon a 23,99 euro

Fallout 4 Forse Bethesda non gode di una reputazione perfetta sotto ogni punto di vista, ma non si può assolutamente negare che il lavoro fatto con Fallout 4 sia davvero ottimo in ogni sua caratteristica. Un mondo post-nucleare, in cui, in ogni angolo della mappa, sarà possibile scovare edifici distrutti e strade deserte. Un’ambientazione che soltanto a descriverla potrebbe annoiare il giocatore, ma che nella realtà dei fatti, viene condita con scontri avvincenti e una grafica davvero ben sviluppata. In più, non manca ovviamente una storia ben scritta e che attirerà ogni appassionato del genere open world. In vendita su Amazon a 16,88 euro

Middle Earth: Shadow of War Middle Earth: Shadow of War aveva sostanzialmente il compito di prendere spunto dall’ottimo capitolo precedente ed elevarlo al livello successivo sotto ogni suo punto di vista. Un qualcosa di assolutamente non scontato e semplice. Eppure, la Monolith Productions è riuscita a farlo, introducendo una mappa più ampia e dettagliata, tantissime missioni principali e secondarie e un comparto tecnico che rasenta quasi la perfezione. Non si tratta sicuramente di un gioco perfetto, in quanto, in alcuni punti, pare che le azioni da compiere siano leggermente ripetitive, ma non per questo sconsigliato da recuperare. In vendita su Amazon a 18,39 euro

The Elder Scrolls V: Skyrim Avviamoci verso la conclusione dell’articolo con un altro titolo di Bethesda, che ancora, dal 2011, continua a tenere accesa la scintilla in tantissimi giocatori in tutto il mondo. La sua attuale popolarità è dovuta principalmente ai continui aggiornamenti non ufficiali e ad alcune mod che negli anni sono riuscite a migliorarlo dal punto di vista tecnico e soprattutto grafico, rendendolo ancora molto attuale anche sotto il profilo del design. In vendita su Amazon a 49,9 euro

Considerazioni conclusive

La lista potrebbe allungarsi ancora di qualche paragrafo, ma preferiamo fermarci qui e lasciare che possiate soffermarvi su quelli che, secondo noi, rappresentano il miglior punto di partenza per tutti i titoli open world per PC. Alcuni dei titoli visti in alto posseggono già dei capitoli successivi, che per certi versi eguagliano le caratteristiche sopra descritte, ma da qualche parte bisognerà pur cominciare e noi consigliamo di farlo proprio da questi. Per chi fosse già in possesso della PS5 ecco una classifica dei giochi più attesi del 2022.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.