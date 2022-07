Giochi PS4 e PS5 da giocare in coppia: i migliori per divertirsi

Spesso si cercano titoli con un’interessante gameplay in single mode, altre volte quelli basati più sulla modalità multiplayer a più giocatori. Tuttavia, c’è anche chi predilige giochi più specifici e che possano essere giocati in due persone. Come sicuramente immaginerete, esistono effettivamente dei titoli che riescono a comportarsi meglio di altri se giocati in coppia, offrendo quindi tanto divertimento per entrambi i giocatori. Proprio per questo motivo, abbiamo oggi deciso di raggruppare tutti i migliori giochi PS4 da giocare in coppia attualmente disponibili sul mercato.

Teniamo comunque a precisare che, nonostante i titoli seguenti siano stati tutti sviluppati inizialmente per PlayStation 4 (in tutte le sue varianti), potranno essere giocati tranquillamente anche su PlayStation 5, grazie alle sue funzioni di retro compatibilità. Per completare il nostro elenco non ci siamo soffermati su categorie specifiche, ma ci siamo concentrati su un’unica prerogativa: perfetti da giocare in coppia. Vediamo subito quali sono.

I migliori giochi per PlayStation da giocare in coppia

Come avrete modo di leggere nella lista sottostante, non tutti i giochi PS4 da giocare in coppia riportati possono essere considerati molto recenti. Questo perché non abbiamo assolutamente pensato alla data di presentazione, ma soltanto a quanto divertimento possano riuscire a dare ai giocatori. Siamo quindi certi che sarete in grado di trovare il gioco (o i giochi) che stavate cercando. Perciò, chiudiamo qui con l’introduzione e partiamo subito con Sonic Mania Plus.

Sonic Mania Plus Tra i migliori giochi di coppia per PS4 e PS5 abbiamo deciso di includere anche l’edizione speciale Sonic Mania Plus, che riprende in tutto e per tutto le ottime basi del gioco originale Sonic Mania e ci aggiunge tantissime novità sicuramente molto gradite e che gli hanno anche consentito di essere presente in questa lista. Oltre infatti a nuovi personaggi con tante nuove abilità e a nuovi livelli esclusivi, è stata aggiunta la modalità competitività fino ad un massimo di quattro giocatori. Questo significa che, in coppia, sarà possibile sfidarsi ad ogni livello per scoprire chi riuscirà ad arrivare prima dell’avversario. Sicuramente molto divertente e consigliato. Sonic Mania Plus può essere acquistato su Amazon a 17,9 euro

Cars 3 Non stiamo sicuramente qui a dire come Cars 3 sia un capolavoro videoludico, anche perché non lo è, ma possiamo sicuramente assicurarvi che riesce a dare il meglio di se con la modalità multiplayer a più giocatori. Si tratta in realtà di un gioco pensato principalmente per i bambini, molto colorato e divertente, ma per passare qualche ora in completa tranquillità, andrà sicuramente bene anche per i più grandi. Ovviamente, è perfetto per una coppia che vuole sfidarsi fin0 all’ultima gara vedendo tutti i personaggi più amati di una delle saghe Disney più amate di sempre. Il gioco è acquistabile su Amazon a 16,78 euro

Just Dance 2022 Just Dance 2022 è probabilmente il miglior gioco da giocare in coppia dell’intera lista. Ovviamente tutto dipende molto dal genere di cui si è alla ricerca, ma nulla può divertire di più che trascorrere del tempo a ballare con qualcuno. L’ultima versione del franchise include ovviamente tutte le migliori hit del 2022, con in più la possibilità di poter scaricare quelle non disponibili al lancio. Le coreografie multiplayer sono davvero tantissime, perciò sarà possibile scegliere se lavorare insieme come una vera coppia o sfidarsi fino all’ultimo passo di danza. Just Dance 2022 è disponibile a 31,99 euro su Amazon

The LEGO Movie Videogame The LEGO Movie Videogame non è probabilmente il titolo meglio riuscito di LEGO, ma sicuramente uno dei tantissimi divertenti della stessa azienda. In particolare, quest’ultimo è riuscito ad avvicinare molti più utenti al mondo dei mattoncini colorati, poiché reso disponibile su tantissime piattaforme diverse, smartphone e tablet compresi. Ovviamente la modalità multiplayer è abbastanza centrale durante tutta la fase di gioco (si può giocare anche in single player) e tutte le varie meccaniche riescono a mantenere sempre l’avventura fresca, divertente e mai ripetitiva. In più, si tratta di una avventura abbastanza lunga e rigiocabile in tutti i suoi livelli. The LEGO Movie Videogame è acquistabile su Amazon a 15,98 euro

Cat Quest Tra i migliori giochi PS4 da giocare in coppia non poteva mancare anche Cat Quest, un’avventura davvero divertente e ricca di contenuti, in cui il giocatore principale vestirà i panni di un gatto cavaliere che dovrà difendere la propria terra dai nemici che vogliono a tutti i costi conquistarla. Cosa c’è di più divertente di completare questa avventura? Ovviamente farlo in coppia. Grazie alla modalità multiplayer infatti, sarà possible affrontare tutte le sfide in due giocatori, i quali dovranno unire le proprie forze per farsi strada in mezzo a tutti i nemici che separano i protagonisti dal boss finale. Un titolo da recuperare a tutti i costi. Il gioco è acquistabile su Amazon a 22,55 euro

Overcooked! Passiamo ora ad un titolo leggermente diverso da quelli visti in precedenza, ma che fa della modalità multiplayer il perno centrale di tutta l’esperienza di gioco. Stiamo parlando di Overcooked, simulazione di cucina davvero molto divertente e adatto a tutte le età. Per dirla in maniera chiara e concisa: si dovrà guidare una brigata di cuochi all’interno della cucina di un ristorante, cercando di soddisfare sempre le richieste dei clienti e di farlo in tempi ragionevoli. Le modalità di coppia sono essenzialmente due: sfida tra due cuochi oppure cooperativa per lavorare al meglio insieme e completare i piatti in maniera più semplice e veloce. A voi la scelta! Disponibile su Amazon al prezzo di 12,03 euro

Life is Strange: Before the Storm Finora abbiamo parlato perlopiù di giochi sicuramente mentre colorati e divertentissimi da giocare, ma non potevamo anche non includere u titolo leggermente più cupo o comunque dai toni più seri. In particolare, abbiamo scelto Life is Strange: Before the Storm nella sua versione Limited Edition, poiché completa di tutti e tre i capitoli della saga principale: Awake, Il mondo e Inferno. Non si tratta sicuramente di una storia molto recente e che con ogni probabilità avrete già vissuto, ma nel caso in cui non lo abbiate ancora fatto, vi consigliamo di farlo immediatamente, ma soprattutto di farlo in coppia. Life is Strange: Before the Storm è acquistabile su Amazon a 19,99 euro

It Takes Two It Takes Two è probabilmente il miglior gioco da giocare in coppia, anche perché non può essere giocato in nessun altro modo. Come anticipa il nome stesso infatti, per arrivare alla conclusione della storia bisognerà giocare necessariamente in due, ancor meglio se il compagno o la compagna è una persona fidata e con cui si vuole consolidare il rapporto. Si tratta di una avventura davvero molto simpatica e a tratti commovente, che potrà effettivamente aiutare una coppia ad imparare a lavorare insieme, poiché nessuna quest potrà essere completata senza l’aiuto del compagno o della compagna. Ulteriore punto di vantaggio: per giocare online non sarà necessario acquistare due copie di verse, ma soltanto una che potrà essere condivisa anche a distanza. Puoi trovarlo su Amazon al prezzo di 36,9 euro

Hidden Agenda Restiamo ancora sul genere un po’ più serioso per parlare anche si Hidden Agenda. Non si tratta sicuramente di un gioco molto dinamico, in quanto può essere considerato più come una avventura grafica, o anche un film interattivo, ma che in realtà riuscirà ad appassionare e ad incuriosire. Il genere affrontato è il thriller, il quale potrà essere vissuto in completa solitudine tramite la classica single mode, oppure in modalità cooperativa, appunto, in coppia. Per di più, per giocare in coppia non sarà assolutamente necessario utilizzare dei controller in più, grazie alla modalità per smartphone davvero ben sviluppata. Esperienza da vivere al 100%, soprattutto dato il prezzo anche molto concorrenziale e per niente esagerato. Hidden Agenda può essere acquistato su Amazon a 14,99 euro

Tekken 7 Dopo il piccolo passo falso fatto con il sesto capitolo della saga, Tekken 7 è riuscito a portare in auge un franchise che sopravvive da anni e lo fa in maniera quasi perfetta. Quest’ultima versione include infatti un sistema di combattimento davvero molto curato e che riesce ad esprimere al meglio tutto il lavoro fatto dagli sviluppatori sin dal primo, storico, capitolo originale. I personaggi sono tanti e ognuno di essi potrà essere personalizzati in tantissimi modi diversi. La campagna di base, seppur molto breve, riesce effettivamente a divertire, grazie sopratutto ad un livello di difficoltà abbastanza bilanciato e a tratti molto impegnativo. Ovviamente però, il vero Tekken si gioca in coppia, uno contro uno, per capire chi effettivamente merita la corona del divano. Siamo abbastanza certi che lo abbiate già giocate, ma se così non fosse, è assolutamente il momento di recuperare. È possibile acquistare Tekken 7 su Amazon al costo di 14,99 euro

Considerazioni conclusive

Raccogliere i migliori giochi PS4 da giocare in coppia non è stato assolutamente difficile, poiché, fortunatamente, esistono davvero tanti bei titoli che riescono ad esprimere al meglio se stessi proprio nella modalità multiplayer. Alcuni di questi possono essere giocati in cooperativa, altri sono basati di più sulle sfide uno contro uno, ma in entrambi i casi il divertimento sarà assicurato. Come già precedentemente anticipato, tutti i sopra elencati giochi di coppia per PS4 sono stati pensati originariamente per la console di precedentemente generazione, ma potranno essere tranquillamente giocati anche su Playstation 5. Adesso sta a voi decidere quale avventura iniziare e completare insieme.

