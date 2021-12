Giochi horror per PS4: i migliori giochi survival e "paura"

La produzioni di videogiochi digitali è sensibilmente cresciuta nel corso del tempo e si è rapidamente evoluta, rimanendo al passo con le più recenti innovazioni tecnologiche e informatiche e lavorando su prodotti sempre migliori e più reali possibili. Sono diversi i generi di giochi per PS4 che occupano le vetrine di numerosi negozi, tra quelli di maggiore successo si trovano sicuramente i videogiochi a tema horror, survival e di paura, che regalano agli utenti un'esperienza realistica al cardiopalma, ricca di suoni, immagini e colpi di scena da perdere il fiato.

Sempre più richiesti nel mercato digitale di tutto il mondo, sono davvero tantissimi i giochi horror per PS4 che stanno spopolando e riempiendo le case di numerosi giocatori. Dai giochi storici a quelli del tutto nuovi con implementazioni e qualità sempre migliori, gli horror games rappresentano uno dei mercati fondamentali nella produzione e distribuzione di videogiochi. Inoltre, grazie allo sviluppo della tecnologia e delle diverse proprietà informatiche, questi specifici prodotti risultano via via sempre più accurati, realistici e interessanti, garantendo un'esperienza di gioco aumentata, grazie anche a elementi e gadget aggiuntivi come la realtà virtuale, attraverso i visori detti VR, una produzione del suono più naturale possibile e una grafica sempre più vicina al mondo reale, con immagini in tre dimensioni e dettagli precisi.

Proprio per questo motivo il mercato degli giochi horror per PS4 ha registrato un rapido incremento nelle vendite e nella produzione, tanto da rappresentare senza alcun dubbio uno degli elementi più diffusi tra le console di gaming dell'intero globo. Tra chi preferisce il genere del survival, in cui tendenzialmente viene mostrato un protagonista, mosso dal giocatore, che si destreggia tra ostacoli e nemici, con l'obiettivo di sopravvivere e giungere alla conclusione della storia grazie anche ad armi e ad abilità personali, a chi invece si professa amante del genere horror per eccellenza, pieno di mostri, suoni raccapriccianti e immagini spaventose che fanno letteralmente sobbalzare dalla propria sedia.

Con un mercato così ampio e vasto che accontenta i gusti e i desideri di tutti i giocatori, grandi e piccoli che siano, e per rimanere aggiornati sulle ultime uscite e i videogiochi migliori da non farsi sfuggire, ecco dunque una precisa e attenta guida sui migliori giochi horror per PS4 specifici per la console PS4 da regalare, giocare e provare assolutamente. Tutti facilmente acquistabili nei migliori store fisici e digitali, e anche comodamente da casa su Amazon, qui di seguito la lista degli horror games che stanno attualmente scalando le classifiche di tutto il mondo e che tutti gli amanti del genere non devono certamente farsi scappare.

I migliori horror games per PS4

Il mondo dei giochi horror per PS4 appare essere in continua e rapida ascesa, dal momento che a cadenza regolare escono ogni anno in tutto il modo diversi giochi del tutto nuovi da provare. Proprio per questo motivo risulta necessario stipulare una lista accurata dei migliori giochi horror per ps4 così da essere sicuri di non perdersi l'uscita migliore e un'esperienza di gioco mozzafiato.

Qui di seguito quindi una guida dei migliori videogiochi del momento, con le spiegazioni delle loro specifiche tecniche, delle modalità di gioco, della loro accessibilità e di tutto ciò che serve sapere prima di procedere all'acquisto. Sono giochi perfetti come regali di Natale o come acquisti personali che non aspettano altro di essere provati e testati in prima persona.

Resident Evil Village Tra i giochi horror per PS4 da citare assolutamente è senza alcun dubbio Resident Evil Village. Si tratta di una serie di videogiochi particolarmente longeva che quasi ogni anno sforna prodotti sempre nuovi per garantire ai propri fan delle storie originali. In particolar modo, Resident Evil Village promette, dalle anteprime viste, di essere uno dei migliori videogiochi per PS4 del genere horror per eccellenza. La storia riprende quella del personaggio principale, Ethan Winters, apparso già nei precedenti capitoli, che si trova a combattere una serie di mostro in un angusto villaggio dominato da paura e terrore. Uscito a maggio di quest'anno, si tratta dunque di un single player che presenta anche la modalità di gioco online e che apporta una serie di migliorie nel settore grafico, grazie alla nuova tecnologia RE engine, con immagini più reali e combattimenti più realistici. Il costo su Amazon è di 39,98 euro.

The Evil Within Un altro videogioco da non perdere assolutamente è The Evil Within. Prodotto e realizzato da Shinji Mikami, creatore originale della famosa saga descritta precedentemente, Resident Evil, The Evil Within promette di essere uno dei giochi horror più spaventosi per PS4. La storia narra le vicende del protagonista, Sebastian Castellanos, un poliziotto che si trova ad affrontare un grave lutto e le sue dipendenze dall'alcol. La trama gira intorno a tematiche importanti come la schizofrenia, la malattia in generale e la cura, permettendo dunque un'esperienza certamente più matura. Il giocatore viene fin da subito immerso in un contesto pieno di spaventose rivelazioni e ambientazioni horror. Sebbene sia uscito nel maggio del 2019, The Evil Within rappresenta sicuramente un best buy da avere nella propria raccolta di videogiochi. Il game ha subito nel corso degli anni delle ottimizzazioni e aggiornamenti che lo rendono ancora uno dei più acquistati, insieme al suo sequel, The Evil Within 2. Il prezzo di riferimento su Amazon è 15,88 euro.

Bioshock – The collection In super offerta adesso su Amazon, Bioshock – The Collection rappresenta di certo uno dei regali migliori da poter fare agli amanti del genere horror sui giochi per PS4. Un pacchetto esclusivo che include al suo interno tutti i tre titoli della serie di Bioshock in un unico cofanetto da provare assolutamente. La nuova grafica migliorata fino a 1080p permette di regalare ai giocatori un'esperienza realistica e precisa. Un vero e proprio sparatutto a tema survival che contiene anche una serie di contenuti aggiuntivi ed esclusivi, specifici per la modalità di gioco singolo. Compatibile per PS4, Bioshock – the Collection è uno dei videogiochi migliori ed è acquistabile su Amazon al costo di 19,98 euro.

Until Dawn Until Dawn è una serie di videogiochi horror ormai famosissima in tutto il mondo. Si tratta di un vero e proprio horror games capace di creare un'atmosfera ricca e colma di ansia e terrore, accompagnata da colpi di scena e tanti jumpscare che garantiscono a chiunque decida di giocarci almeno un bel po' di spavento. La grafica è arricchita da dettagli ben definiti che rendono il tutto estremamente reale e vicino alla vita vera. Un gioco al cardiopalma che ha registrato ampi consensi tra gli amanti e gli appassionati del genere. Il gioco, che ha poi prodotto una serie di sequel, si sviluppa con una struttura che viene definita Butterfly effect, ossia effetto farfalla. Per questo motivo infatti, ogni singola decisione del giocatore influenza l'andamento del gioco, contribuendo a un'evoluzione della storia sempre diversa, unica e personale, tanto da racchiudere al suo interno almeno 622 finali diversi. Un survival games da non perdere assolutamente e che si può acquistare facilmente su Amazon al costo di 28,9 euro

The Last of Us – Remastered Qualsiasi amante del genere di videogiochi horror ha sicuramente sentito parlare almeno una volta della serie di The Last of Us, per questo non poteva di certo mancare all'interno di questa guida il gioco originale rimasterizzato per PS4. Con valutazioni altissime fino a cinque stelle, questo videogioco è stato riadattato e masterizzato in 1080p con 60fps per renderlo uguale ai prodotti di ultima uscita e assicurare una realtà di gioco elevata e precisa. Tutto il reparto grafico è stato arricchito da dettagli che lo rendono particolarmente moderno e aggiornato. Un autentico survival con un filone narrativo ben scritto, che narra le vicende di un uomo sopravvissuto a una grave epidemia che si trova a dover proteggere e la salvare una giovane ragazza di nome Ellie da una zona in quarantena, piena di infetti e di militari armati. Un viaggio attraverso il vasto territorio degli Stati Uniti, arricchito da immagini e suoni spaventosi e da una trama che ha davvero raccolto ampi consensi e che è stata acclamata dal grande pubblico, tanto da rappresentare un vero e proprio capolavoro da non perdere. Il prezzo di riferimento per acquistare il videogioco su Amazon è 11,99 euro.

Alien: Isolation Un altro grande cult tra i videogiochi a tema survival e apocalittico per PS4 è sicuramente Alien: Isolation. Anche in questo caso ci si trova davanti a una saga di grande successo nel mondo del gaming che ha prodotto un videogioco di altissimo livello da provare assolutamente. Si tratta di un gioco con un'ambientazione molto singolare e particolare, un'atmosfera piena di terrore e pericolo che lascia i giocatori con la costante paura di sobbalzare da un momento all'altro. La storia, ambientata in un mondo instabile, schiera una modalità di gioco in prima persona, solida e ben realizzata, e la presenza di un alieno, protagonista della storia, dotato di una intelligenza artificiale imprevedibile e spiccata, che permette di generare un misto di ansia, paura ma allo stesso tempo tranquillità. Un videogioco che va assolutamente provato, con una grafica davvero ben fatta e una qualità del suono estremamente elevata. Tutto l'intero design è curato ai minimi dettagli per un'esperienza di gioco assolutamente da non perdere che ha annoverato Alien: Isolation come uno dei migliori videogiochi per PS4. Il prodotto è come sempre acquistabile su Amazon al costo di 18,86 euro.

Outlast: Trinity Gioco horror e survival per eccellenza, Outlast Trinity rappresenta un best buy tra i videogiochi per PS4. Si tratta di un unico pacchetto completo che racchiude al suo interno il primo videogioco della saga e altri due capitoli da non perdere. La trama, che rappresenta certamente il punto forte di Outlast, vede come protagonista un semplice uomo in continua e costante fuga da nemici spaventosi e minacce mortali. L'obiettivo è sopravvivere in una corsa contro potenziali ostacoli e una lotta alla sopravvivenza. Il giocatore deve quindi sapersi destreggiare in uno scenario simil post apocalittico, raccogliendo elementi utili per la sua sopravvivenza. Grafica e suono sono come sempre eccellenti e per questo motivo Outlast Trinity è sicuramente un videogioco da non perdere, reperibile su Amazon al prezzo di 54,75 euro.

Bloodborne Prodotto di casa Sony, Bloodborne rappresenta uno dei videogiochi horror migliori di sempre. Nato da una costola dei produttori di Dark souls, una serie di games con ambientazione storica e medievale, Bloodborne si basa su un modo del tutto gotico e vittoriano, in un videogioco horror al cardiopalma, ricco di colpi di scena, spaventose avventure e suoni raccapriccianti. Un horror games particolarmente complesso, perfetto dunque per chi è alla ricerca di giochi difficili che richiedano particolari abilità e grande attenzione. Tutta la città in cui è ambientata la storia è ricoperta da feroci mostri pronti a uccidere il protagonista più e più volte. Un luogo maledetto in cui vincere i propri incubi e imparare a destreggiarsi tra mostri realistici e suoni di qualità elevata. Il prezzo su Amazon è di 12,99 euro.

Metro Exodus Un survival sparatutto che non poteva assolutamente mancare all'interno di questa guida è senza dubbio Metro Exodus. Rappresenta il terzo capitolo della storia narrativo di Metro, creato per PS4 con una modalità di gioco in prima persona, per un'esperienza realistica e certamente molto più spaventosa. L'ambientazione post apocalittica colloca la storia al 2035. La qualità delle immagini è eccellente, tanto da rappresentare un vero e proprio punto di forza. La modalità di gioco lascia ampia autonomia al giocatore che può crearsi da solo armi, oggetti e gadget utili per sopravvivere al di fuori della metro ed esplorare il mondo circostante tra ostacoli e potenziali minacce pericolose. Perfetto per gli amanti del genere survival in ambientazioni futuristiche, il gioco è disponibile su Amazon al prezzo di 19,99 euro.

Days Gone Uno dei videogiochi più venduti di sempre e l'ottavo gioco più acquistato del 2019, Days Gone rappresenta un autentico cult da non perdere. Il protagonista della storia, un motociclista di nome Deacon St. John, si trova a dover sopravvivere in un mondo invaso da una epidemia che ha sconvolto l'assetto naturale delle cose, creando un'ambientazione ostile e rendendo la sopravvivenza particolarmente difficile. Un autentico open world pieno di colpi di scena e di azione, in un survival degno di nota. Compito del giocatore è quello di costruirsi armi ed equipaggiamenti utili per le numerose esplorazioni, con l'obiettivo di ripristinare un ordine naturale delle cose. La grafica elevata e l'ambientazione particolarmente accurata, regalano un'esperienza di gioco piacevole e molto stimolante. Il costo su Amazon è di 21,5 euro.

Prey Con Prey si ritorna in un'ambientazione direttamente sullo spazio, in un universo sviluppato appositamente per il gioco, interessante e colmo di avventura. Definito da molti come il miglior videogioco horror in assoluto in tema fantascientifico, Prey rappresenta una piacevole avventura all'interno di una stazone spazione in deriva, ormai quasi distrutta, e una lotta alla sopravvivenza particolarmente complessa. Si tratta dunque di un vero e proprio horror psicologico, che risente delle influenze di grandi altri videogiochi, come Bioshock citato in precedenza. Ricco di interessanti e frequenti colpi di scena, Prey gode di una qualità delle immagini e grafica assolutamente eccellente, delle ambientazioni spaziali di alto livello e una qualità di gioco che lo rende in assoluto un autentico gioiellino da acquistare e provare sicuramente. Perfetto per gli amanti della scienza e delle atmosfere spaziali, anche Prey è disponibile e acquistabile su Amazon al costo di 17,98 euro.

The Waling Dead: The Telltale Definitive Series Gioco basato sulla storica e pluripremiata storia di fumetti creata da Rober Kirkman, diventata poi acclamata serie tv diffusa e vista in tutto il mondo, The Walking Dead: The Telltate Definitive Series rappresenta un unico pacchetto completo per gli appassionati della saga che possono così sperimentare l'intera storia del protagonista in un'unica soluzione. Con alle spalle milioni di copie vendute in tutto il mondo, questo è senza alcun dubbio uno dei videogiochi horror migliori di sempre. L'ambientazione, particolarmente accurata, narra le vicende di Clementine, un uomo che si trova costretto a sopravvivere in un luogo pieno di insidie e ostacoli, circondato da zombie e mostri spaventosi che ne ostacolano il cammino. Il gioco in questione garantisce una grafica eccellente e circa 50 ore di gioco, con 23 diversi capitoli e avventure originali. Vincitore di svariati premi, tra cui il prestigioso riconoscimento di game of the year awards, The Waling Dead: The Telltale Definitive Series è assolutamente da non perdere su Amazon al costo di 30,13 euro.

Alan Wake Remastered Gioco horror famosissimo in tutto il mondo, Alan Wake non poteva di certo mancare all'interno di questa guida dei migliori videogiochi horror per PS4. Rimasterizzato per essere adattato alla console sopracitata, Alan Wake rappresenta un gameplay dalla storia originale, con un'esperienza di gioco del tutto piacevole e ricca di colpi di scena. La grafica arriva ai livelli di un 4k per una qualità così elevata da sembrare in alcuni momenti un vero e proprio film in proiezione. La storia incentrata sulla piccola città di Bright Falls, presenta nella sua versione rimasterizzata nuove e interessanti caratteristici. Il protagonista scenderà alla ricerca della moglie misteriosamente scomparsa. Un viaggio interpersonale tra la malattia e il sovrannaturale, l'oscurità e i mostri interiori che porteranno il protagonista a compiere un'autentica evoluzione di se stesso. Un survival pieno di avventura che affronta tematiche mature e importanti come la sanità mentale ma che regala ai giocatori ricchi colpi di scena e immagini spaventose. Alan Wake è disponibile su Amazon al costo di 23,98 euro.

Little Nightmares II Uscito direttamente quest'anno, Little Nightmares II è entrato di diritto tra i migliori videogiochi horror e di paura per PS4. La grafica, data la sua recente pubblicazione, è ovviamente ottimizzata ai massimi livelli, per un'esperienza di gioco al passo coi tempi. Le ambientazioni originali e mozzafiato permettono di sviluppare una storia piacevole in luoghi fantastici. In particolare, Little Nightmares II è il sequel di uno dei videogiochi horror più acclamati dalla critica. Presenta all'interno sia una modalità di gioco singola che una in cooperazione, che permette dunque di sperimentare l'avventura insieme ai propri amici. La storia si sviluppa secondo ambientazioni cupe, ricche di orrori e mostri inaspettati. L'obiettivo del giocatore è quello di trovare la misterioso originale del male che si sta diffondendo in tutto il mondo e sconfiggerlo. Un gioco al cardiopalma caratterizzato da complessi rompicapi e da colpi di scena inattesi e di qualità. Little Nightmares II è disponibile al costo di 29,98 euro.

Conclusione sui giochi horror per PS4

Tra grandi classici della produzione di videogiochi horror, a prodotti innovativi, originali e di ultima uscita, sembra dunque abbastanza evidente come la proposta di giochi a tema horror, survival e di paura per PS4 sia particolarmente ampia e vasta, proprio per soddisfare i desideri e i gusti di tutti i giocatori sparsi nel mondo. Come si è visto poco più sopra, gli horror games sono davvero tanti, ciascuno con specifiche tecniche e modalità di gioco ben precise, che li rendono unici e irreplicabili.

Le categorie sono facilmente divisibili tra ambientazioni del tutto realistiche, accompagnate e caratterizzate da epidemie e pandemie, a veri e propri scenari post apocalittici, completamente abitate da mostri, zombie o altri esseri mostruosi e spaventosi. Disponibili anche i giochi storici, ambientati nel passato in precise epoche storiche o veri e propri horror games con luoghi futuristici, spaziali e interamente incentrati sul mondo alieno. Le possibilità di gioco sono pressoché infinite e ciascuno di essi racchiude all'interno ore di lavoro e di progettazione che hanno permesso di dare alla luce dei videogiochi e dei prodotti di qualità. Le eccellenti risoluzioni grafiche, l'attenzione al reparto audio e i filoni narrativi creati intorno a questi giochi sono l'ennesima dimostrazione di come i videogiochi horror per PS4 rappresentino un vero e proprio mercato in crescita.

La guida sopra riportata presenta dunque una precisa selezione dei migliori giochi horror per ps4, tutti interamente dedicati al genere horror, survival e di paura. I titoli proposti, fortemente acclamati da migliaia di giocatori sparsi in tutti i paesi del mondo, hanno rappresentato un vero e proprio punto di riferimenti per gli amanti del genere ed è proprio per questo motivo che ciascuno di essi rappresenta certamente un best buy da avere e da giocare fino alla fine. Le storie prodotte, tutte originali, sono la dimostrazioni di come i giochi trattati non siano semplicemente un complesso di mosse e azioni, ma di come nascondano al loro interno un progetto pensato, elaborato e trattato da esperti del settore, con l'obiettivo di realizzare horror games per PS4 di assoluto rispetto. Questa grande e florida produzione di giochi rappresenta, come si può facilmente vedere, un mercato florido e in continua evoluzione, sempre pronto a produrre nuovi giochi e a sperimentare le più innovative tecnologie, con lo scopo di regalare agli amanti giocatori delle esperienze sempre nuove e più realistiche.

In attesa di scoprire dunque quali saranno le possibile nuove uscite di videogiochi a tema horror e survival che accompagneranno tutto il prossimo anno, non rimane dunque che trovare il gioco che più fa al vostro caso tra quelli sopra elencati e che rispecchia al meglio le vostre richieste, acquistarlo, approfittando anche dei possibili sconti natalizi e iniziare subito a sperimentare queste incredibili esperienze di gioco super innovative e spaventose che di certo renderanno il vostro tempo libero più divertente ma anche decisamente più raccapricciante.