Migliori giochi per Xbox 360: lista dei videogiochi più amati

Xbox 360 è forse stata la console di casa Microsoft più fortunata, o comunque una delle più apprezzate in tutto il mondo. Ancora oggi infatti, sono molti gli utenti che ne posseggono una e che potrebbero in realtà ancora sfruttare per divertirsi da soli o in compagnia. Sia facendo riferimento al mercato dell’usato che a quello del nuovo è ancora infatti possibile acquistare titoli davvero degni di nota e, in alcuni casi, esclusivi per questa specifica console. Senza perderci troppo tempo in chiacchiere quindi, il nostro compito sarà oggi quello di andare ad elencare i migliori giochi Xbox 360 attualmente disponibili sul mercato. Siamo certi che troverete la scusa per riprendere il mano il controller!

Giochi Xbox 360: lista dei migliori

La nostra lista di giochi per Xbox 360 è volutamente ridotta, poiché abbiamo deciso di includere solo i titoli che effettivamente meritano il titolo di migliori da giocare anche oggi. Proprio per questo motivo, non troverete l’elenco suddiviso per categorie, età consigliata o prezzo, ma solo una carrellata di titoli che siamo sicuri apprezzerete tanto quanto lo abbiamo fatto noi durante la scelta. Fatte quindi le dovute premesse, iniziamo subito.

Sonic Unleashed Sonic Unleashed ha avuto la grossa responsabilità di riportare in auge il franchise, dopo il non molto fortunato stop di Adventure. Per certi versi, possiamo tranquillamente dire che c’è riuscito, anche qualche imperfezione di troppo poteva anche essere evitata. In linea generale però, il gioco è parecchio divertente, molto veloce, proprio come Sonic ci ha abituato, e la difficoltà è molto bilanciati, anzi, in certi casi diventa persino molto difficile a causa di nemici davvero fastidiosi e relativamente potenti. Punto di vantaggio anche per le ambientazioni molto curate e anche belle da oltrepassare, soprattutto durante le ore notturne. Se avremmo potuto cambiare qualcosa forse sarebbe stata la telecamera, leggermente instabile e che in certi frangenti non semplifica sicuramente il proseguo della storia. Il gioco è acquistabile su Amazon a 19,49 euro

Grand Theft Auto V Tra i migliori giochi per Xbox 360 non poteva mancare uno dei titoli che effettivamente ancora oggi è tra i più giocati su qualsiasi tipologia di console, anche le più moderne. Stiamo ovviamente parlando di Grand Theft Auto V. La Rockstar infatti, è riuscita a creare un piccolo capolavoro di longevità, riuscendo sempre ad alimentare la fedeltà degli utenti rilasciando continui aggiornamenti e modalità di gioco. Il risultato è un gioco che fa della sua campagna di base solo l’inizio dell’avventura, per poi aprire le porte verso il caos più totale tra le vie della città. Su Xbox 360 ci si dovrà accontentare della versione originale del gioco (e quindi senza le versioni mod o altre), ma siamo sicuri che sarà sufficiente per farvi divertire. Grand Theft Auto V è acquistabile su Amazon a 24,99 euro

Minecraft Non crediamo invece possa mai più esistere un gioco che riesca a replicare la fortuna e la longevità di Minecraft. Come sicuramente saprete infatti, si tratta di uno dei titoli più flessibili (disponibile anche su smartphone e tablet ad esempio) e che, in un modo o in un altro, non rischia mai di stancare gli utenti più affezionati. Il suo genere crafting è sostanzialmente infinito e grazie al suo design ormai iconico, anche sotto il punto di vista della grafica non potrà mai invecchiare. Anche la versione per Xbox 360 non vi deluderà assolutamente. Minecraft è acquistabile su Amazon a 79,99 euro

Resident Evil 6 Se siete alla ricerca di un gioco per Xbox 360 che vi tenga incollati difronte allo schermo per davvero tante ore, allora sappiate che Resident Evil 6 è quello che fa per voi. In totale infatti, la storia può arrivare a superare anche le 25 ore, con alcune scene forse un po’ troppo ripetitive e lente, ma comunque in grado di intrattenere. Le ambientazioni sono sempre molto cupe e spaventose, arricchite dai villain principali davvero molto difficili da sconfiggere e ben sviluppati. Ulteriore punto di merito anche per il sistema di combattimento, ma anche per la modalità in cooperativa, ben bilanciata e che vi farà divertire anche in compagnia. Perfetto per tutti gli amanti e anche per chi non ha mai provato un titolo del genere. Disponibile su Amazon al prezzo di 26,99 euro

Sonic and SEGA All-Stars Racing Avete sempre amato lo stile e le dinamiche di gioco di Mario Kart ma purtroppo non possedete alcuna console Nintendo? Probabilmente non ce ne sarà bisogno. Sonic and SEGA All-Stars Racing è infatti la trasposizione perfetta, da giocare su smartphone e tablet, ma anche e soprattutto sulla TV di casa con una Xbox 360. I riferimenti a Mario Kart in alcuni casi sono davvero molto palesi, ma anche per questo motivo potrebbe effettivamente essere più divertente, soprattutto se giocato in modalità multiplayer con amici e parenti. Il design dei personaggi, delle auto e delle ambientazioni è inoltre sempre molto colorato e gradevole da guardare. Ma la notizia migliore ovviamente, sta nel fatto che risulta essere assolutamente infinito: più si avrà voglia di gareggiare, più lo si potrà fare! Sonic and SEGA All-Stars Racing è disponibile a 29,99 euro su Amazon

Diablo III : Reaper of Souls Ultimate Evil Diablo III : Reaper of Souls Ultimate Evil è esattamente tutto ciò che i fan della saga potevano aspettarsi dopo tantissimi anni dal capitolo precedente. Nonostante infatti la storia di base poteva, in alcuni punti, essere leggermente più entusiasmante, la quantità elevata di obiettivi e missioni secondarie da superare lo rende sicuramente un titolo parecchio rigiocabile. Il design e il comparto sonoro sono ancora una volta stupendi e si sposano alla perfezione con lo stile di base del gioco: uccidere. Nel caso in cui non aveste mai giocato ad un solo capitolo di Diablo, consigliamo di partire proprio da questo. Diablo III : Reaper of Souls Ultimate Evil è disponibile a 19,95 euro su Amazon

WRC 3 : FIA World Rally Championship Per tutti gli amanti delle corse invece, proponiamo WRC 3 : FIA World Rally Championship, ovvero il gioco ufficiale della competizione di rally indetta dalla FIA. In genere, quando si decide di rilasciare giochi dedicati a specifiche competizioni, il risultato non è quasi mai molto positivo. Tuttavia, lo stesso non si può dire con il suddetto titolo. Quest’ultimo risulta infatti essere molto curato dal punto di vista del design, soprattutto per gli anni, ma anche e soprattutto per il sistema di guida. Emulare infatti le difficoltà del rally in un videogioco, come immaginerete, non è per nulla facile, ma con WRC 3 ci sono adeguatamente riusciti. Il risultato è quindi un gioco molto divertente, soprattutto se giocato in modalità multiplayer con amici e parenti. WRC 3 : FIA World Rally Championship è acquistabile su Amazon a 27,55 euro

Lost Planet 3 Il genere delle avventure sparatutto è sicuramente quello maggiormente richiesto dalla community di videogiocatori e per questo motivo non poteva mancare nella nostra lista anche Lost Planet 3. Si tratta di un titolo che si allontana dalla qualità dei capitoli precedenti, ma che nonostante ciò riesce a divertire e intrattenere non poco. Tra i suoi maggiori punti di forza troviamo sicuramente la trama scritta in maniera ottima e un gameplay ben strutturato. Nota di merito anche per il doppiaggio in italiano, che per molti potrebbe effettivamente risultare un fattore fondamentale. Disponibile su Amazon al prezzo di 27,00 euro

LEGO Jurassic World Incredibile come in ogni nostra lista dei migliori giochi, almeno un titolo di LEGO riesca a convincerci. E vi avvisiamo già da subito, questo non sarà neppure l’unico. Ma in fondo, un motivo ci sarà, ed è abbastanza chiaro: LEGO ci sa davvero fare con i videogiochi. In particolare, facciamo ora riferimento a LEGO Jurassic World, ovvero la trasposizione videoludica (e LEGO) si una delle saghe cinematografiche più amate di sempre. Si tratta infatti di un videogioco che copre la storia di tutti e tre i film originali, proponendoli in chiave umoristica e parecchio divertente. Peccato solo per qualche bug presente qua e la e per la forse troppa ripetitività di alcuni puzzle. LEGO Jurassic World può essere acquistato su Amazon a 29,99 euro

Activision Transformers: War for Cybertron Il franchise di Transformers è, a nostro parere, uno dalle grandissime potenzialità, ma che purtroppo troppo spesso non vengono sfruttate a dovere, ne all’interno dei videogiochi, ne tantomeno al cinema. Tuttavia, c’è da dire che davvero un buon lavoro è stato fatto con Activision Transformers: War for Cybertron per Xbox 36o e altre console. Il gameplay è davvero divertente e la campagna di base risulta essere parecchio coinvolgente e ricca anche su missioni e contenuti secondari. La storia è infatti ben scritta, anche se in alcuni punti viene resa inutilmente più difficile del dovuto. Tra i giochi per Xbox 360 basati sulla saga di Transformers è sicuramente quello migliore da cui partire. Puoi trovarlo su Amazon al prezzo di 39,95 euro

Injustice: Gods Among Us Gli eroi e i villain DC Comics incontrano i personaggi di Mortal Kombat e nasce un videogioco molto più piacevole e intenso del previsto. Il vero punto di forza di Injustice: Gods Among Us sta, a nostro parere, nell’enorme lavoro fatto sulla grafica, soprattutto per la sua epoca, cosa che si riflette poi in maniera anche migliore sulle scene scriptate degli attacchi speciali, davvero spettacolari e sempre gradevoli da guardare. Il sistema di combattimento è solido, forse inizialmente difficile da capire, ma che una volta assimilato renderà il tutto ancora più divertente, sia in modalità singola che in multiplayer. Injustice: Gods Among Us può essere acquistato su Amazon a 16,34 euro

Tomb Raider Riprendere in mano una saga amatissima come quella di Tomb Rider è sempre molto pericoloso. Eppure possiamo tranquillamente dire che il lavoro fatto da Crystal Dynamics non delude affatto. La prima cosa che si nota rispetto ai vecchi capitoli è ovviamente il design molto più curato e moderno, ma che lascia spazio anche ad una storia ben scritta e coinvolgente. Nonostante infatti il nostro consiglio sia sempre quello di iniziare con la saga dai primissimi videogiochi, qualora vogliate optare subito per qualcosa di più moderno e comunque in linea con il personaggio, allora Tomb Raider per Xbox 360 è un ottimo punto di partenza. Il gioco è presente su Amazon a 34,99 euro

Call of Duty : Modern Warfare 3 Tra i migliori giochi per Xbox 360 non poteva ovviamente mancare Call of Duty : Modern Warfare 3, da molti considerato il migliore dell’intera saga, ma vi avvisiamo sin da subito, non sarà neppure l’unico della lista. Il suddetto titolo rappresenta forse lo step più grande fatto dal franchise rispetto ai capitoli precedenti, introducendo nuove modalità di gioco, soprattutto in quella multiplayer, che qui risulta essere davvero ben sviluppata e molto divertente da giocare. Punto a favore anche sulla campagna molto coinvolgente e ricca anche di contenuti extra e missioni secondarie. Nulla da dire neppure sul design, sempre curato in perfetto stile Call of Duty. Call of Duty : Modern Warfare 3 è disponibile a 17,89 euro su Amazon

Call of Duty: Ghosts Come promesso, ecco anche Call of Duty: Ghosts non poteva mancare all’interno della lista. Pur essendo comunque un gradino sotto Modern Warfare 3, anche il suddetto titolo riesce a difendersi in maniera adeguata, soprattutto grazie ai tanti contenuti a disposizione e ad una mappa sostanzialmente immensa e magnifica da esplorare. Come sempre accade con i giochi del franchise inoltre, non può mancare una nota di merito sul comparto multiplayer, sempre molto divertente. Forse non si tratta del Call of Duty da cui partire, ma sicuramente del secondo da giocare. Call of Duty: Ghosts può essere acquistato su Amazon a 29,99 euro

Warner Bros LEGO Batman 2: DC Super Heroes Tranquilli, non ci siamo dimenticati neppure dell’altra promessa fatta. Ecco quindi anche Warner Bros LEGO Batman 2: DC Super Heroes, il secondo titolo di LEGO della nostra lista. Nonostante infatti il primo capitolo dedicato interamente a Batman non sia stato molto fortunato, TT Games e LEGO sono effettivamente riusciti a fare un ottimo lavoro di miglioramento e ottimizzazione, sviluppando un gioco dalla trama fitta ed entusiasmante, con continui rimandi alle saghe cinematografiche e scene di azione divertenti da vedere e giocare. La modalità storia è infatti molto ricca di contenuti, arricchita anche da personaggi ben scritti e iconici. Peccato solo per l’eccessiva semplicità degli scontri. Avremmo sicuramente preferito una difficoltà più bilanciata. Warner Bros LEGO Batman 2: DC Super Heroes è acquistabile su Amazon a 45,45 euro

Considerazioni conclusive

Siamo quindi arrivati anche alla fine della nostra lista dei migliori giochi per Xbox 360, in cui speriamo di aver risposto alle esigenze di tantissimi giocatori diversi. Siamo assolutamente certi che molti di voi abbiano già provato alcuni dei titoli sopra elencati, ma anche che ce ne siano alcuni ancora da giocare. Quale miglior momento allora se non questo, per riprendere la vostra Xbox 360 in mano?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

