Migliori giochi per Xbox Series X 2022: prezzi e offerte

Xbox Series X è la console di ultima generazione di casa Microsoft. Insieme alla variante Series S infatti, rappresenta oggi l’unica alternativa alla PS5 di Sony. La vera lotta tra i due dispositivi però, come accade pressoché ogni volta, si gioca sul fronte giochi ed esclusive. Alcuni titoli sono infatti disponibili per entrambe le fazioni, mentre altri possono soltanto essere giocati su quelle di casa Microsoft (e viceversa). Per tutti coloro che hanno scelto la suddetta console quindi, oggi andremo ad elencare quelli che, al momento, possono tranquillamente essere considerati i migliori giochi per Xbox Series X da acquistare.

Giochi Xbox Series X: i migliori del 2022

Come vedrete tra qualche istante, non abbiamo suddiviso l’elenco per categoria, fascia d’età consigliata o prezzo, poiché in realtà non si tratta di un’enorme quantità di titoli. Abbiamo infatti di proposito ristretto la lista, così che tutti possano effettivamente concentrarsi solo sui migliori giochi per Xbox Series X nel 2022. Siamo quindi certi che chiunque riuscirà a trovare il titolo che stava cercando.

Halo Infinite E partiamo proprio da una delle esclusive più importanti per Xbox. Stiamo ovviamente parlando di Halo Infinite, una delle ultime incarnazioni di una delle saghe più longeve e amate. La parte fondamentale di titoli di questo tipo sta ovviamente nell’azione, in questo caso specifico nelle sparatoria, che, in perfetto stile Halo, non hanno assolutamente deluso. Design ovviamente promosso a pieni voti e mappa di gioco davvero molto vasta e ricca di azioni da compiere, promosso quindi anche l’open world. Qualche imperfezione invece sulle opzioni in cooperativa, sicuramente di grandi potenzialità non sfruttate a dovere. Halo Infinite può essere acquistato su Amazon a 39,99 euro

FIFA 22 Togliamoci subito il dente più grosso: FIFA 22. Per gli amanti del calcio è un must have assoluto, anche se, in quanto ad effettiva qualità del titolo, avremmo qualcosina da ridere. Purtroppo infatti, da quando la saga di PES ha mollato la presa, cambiando strategia e nome (oggi e-football), la EA si è ritrovata tutta sola al comando di questa specifica categoria e ciò non ha sicuramente favorito molto l’impegno degli sviluppatori. Il risultato è un gioco ricco di glitch, imperfezioni grafiche e bug, i quali potrebbero sicuramente essere risolti con aggiornamenti futuri. Ci auguriamo quindi che in futuro le cose possano migliorare, o che arrivi una nuova contendente che alzi la posta in gioco. Tutti gli amanti del calcio meritano un gioco migliore e ben sviluppato. Il gioco è acquistabile su Amazon a 35,95 euro

Forza Horizon 5 Torniamo a parlare di esclusive e, in particolare, di esclusive talmente ben prodotte da effettivamente poter convincere i gamer ad acquistare Xbox Series X anziché PS5. Ovviamente stiamo parlando principalmente agli amanti delle corse, poiché Forza Horizon 5 è una delle migliori trasposizioni in campo videoludico. Il design delle auto, degli agenti atmosferici e delle piste è davvero ben fatto e la campagna di base risulta essere molto ben bilanciata e molto coinvolgente. Ottima anche la modalità multiplayer, divertente e ben strutturata. Inoltre, le ore di gioco potranno rivelarsi sostanzialmente infinite, grazie soprattutto all’enorme quantità di attività e gare da completare. Il gioco è presente su Amazon a 50,99 euro

Grand Theft Auto V Chi ha preso almeno una volta un controller in mano conosce benissimo la saga di GTA. Nonostante l’ultimo capitolo risalga al 2013, la Rockstar riesce ancora a mantenerlo in attività, rilasciando aggiornamenti e nuove modalità di gioco per tutti gli appassionati. Stiamo ovviamente parlando di Grand Theft Auto V, ovvero uno dei titoli del franchise più amati e giocati della storia. Nonostante l’avventura di base sia ancora ben scritta e molto attuale, chiunque preferisce fare solo e soltanto una cosa: creare caos tra le strade di una città immensa e tutta da esplorare. In più, grazie alla modalità online, affrontare altri giocatori in tutto il mondo sarà ancora più divertente e avvincente. Grand Theft Auto V è disponibile a 36,49 euro su Amazon

Microsoft Flight Simulator I giochi di simulazione delle attività quotidiane sono sempre stati molto apprezzati dagli utenti di tutto il mondo, in modo particolare quelli di volo. Proprio per questo motivo, la stessa Microsoft ha deciso di svilupparne uno, riuscendo forse a proporre il migliore attualmente disponibile per l’acquisto. Si tratta di Microsoft Flight Simulator, dotato di un ottimo design e di un livello di simulazione quasi perfetto. Sono infatti presenti tutti i vari comandi disponibili sulle tipologie di aerei scelti per la guida e non mancano anche tutti i problemi realistici che, in un modo o in un altro, ci si potrebbe ritrovare ad affrontare durante la guida di un aerei. Insomma, se cercate un simulatore di volo, questo è quello che fa per voi. Disponibile su Amazon al prezzo di 35,32 euro

Call Of Duty: Vanguard Call Of Duty è un’altra di quelle saghe che in un modo o in un altro sono riuscite a catturare l’attenzione di migliaia di giocatori in tutto il mondo. Negli ultimi anni, il franchise non era riuscito a brillare particolarmente, ma dopo il rilascio di Vanguard, pare che gli sviluppatori stiano andando verso la direzione più giusta. Il suddetto capitolo infatti, sembra voler riprendere lo stile e le meccaniche di gioco dei vecchi capitoli, il che comprende anche delle attività di sparattutto solide e ben caratterizzate. Nonostante la campagna di base sia piuttosto corta, le ore di gioco potrebbero non essere poi così limitate, soprattutto grazie ad una modalità cooperativa e multiplayer degna di nota e parecchio divertente. Qualora siate quindi rimasti delusi dagli ultimi capitoli della saga, vi consigliamo assolutamente di recuperare Call Of Duty: Vanguard. Call Of Duty: Vanguard può essere acquistato su Amazon a 74,99 euro

Mortal Kombat 11 Ultimate Ed eccoci ora arrivati ad uno dei migliori giochi per Xbox Series X che ha fatto la storia del panorama videoludico. Mortal Kombat 11 Ultimate è infatti l’ultimo capitolo della saga che ha dato vita alla categoria dei picchiaduro. Dopo aver infatti divertito migliaia di giocatori negli anni 90, è tornata ai giorni nostri con un design più curato, mosse ancora più truculente e personaggi sempre molto particolari e divertenti da utilizzare. Lo stile di gioco rimane sostanzialmente lo stesso di sempre e per questo motivo ci sentiamo anche di promuoverlo. In particolare, nella versione Ultimate, saranno presenti sin da subito tutti i contenuti e i combattimenti del titolo originale. Puoi trovarlo su Amazon al prezzo di 19,49 euro

Dying Light 2 Stay Human La premessa potrebbe deludere le aspettative di molti, in quanto Dying Light 2 Stay Human racconta per l’ennesima volta di un mondo post apocalittico con pochi sopravvissuti che devono in qualche modo provare a sopravvivere, nonostante la presenza costante di mostri e persone infette. Tuttavia, se siamo qui a parlarne, è perché è effettivamente riuscito a brillare su tanti altri giochi molto simili. La storia di base è abbastanza coinvolgente e tutte le attività e missioni secondarie rendono il titolo ancora più lungo e divertente da giocare. Nota di merito anche per la mappa di gioco, davvero molto ampia e ricca di luoghi da scoprire. In alcuni casi la difficoltà di gioco non sembra essere molto coerente, ma a parte questo dettaglio, si tratta assolutamente di uno dei migliori giochi per Xbox Series X. Dying Light 2 Stay Human può essere acquistato su Amazon a 52,21 euro

Marvel’s Guardians of The Galaxy Incredibile quanto tutto il franchise dei guardiani della galassia sia riuscito a far bene negli ultimi anni. Per molti è infatti considerato il miglior titolo di tutto il Marvel Cinematic Universe e dopo il lancio di Marvel’s Guardians of The Galaxy su console, anche in campo videoludico sembra aver alzato ulteriormente l’asticella dei giochi basati sul mondo dei supereroi marvel. La storia è ben scritta e coinvolgente, le dinamiche di gioco sono molto divertenti e tutti i personaggi sono caratterizzati a dovere. Ottime anche le ambientazioni e bellissimi i colori utilizzati, perfetti per arricchire ancora di più un design curato e privo di imperfezioni. Se dovessimo effettivamente consigliare un gioco Marvel a chi non ne ha mai provato uno, probabilmente sarebbe questo. Il gioco è acquistabile su Amazon a 62,99 euro

Among Us Assolutamente impossibile che qualcuno di voi non conosca Among Us. Si tratta infatti di un fenomeno mondiale giocato ovunque e in qualsiasi momento negli ultimi due anni. Il suo punto di forza sta forse nella semplicità delle azioni da compiere, o forse nella velocità con cui una partita si completa, o ancora per il suo essere compatibile con sostanzialmente ogni dispositivo attualmente disponibile sul mercato: dalle console agli smartphone. Il concetto di base è molto semplice: un gruppo di utenti si riunisce online per compiere delle semplici azioni, ma tra loro c’è un traditore (o più traditori) che vuole uccidere tutti. Chi sarà? Correte subito a scoprirlo! Among Us è acquistabile su Amazon a 31,98 euro

Lego Star Wars: La Saga Skywalker Incredibile quanto LEGO riesca a sviluppare sempre giochi ottimi e divertenti da giocare. In alcuni casi anche meglio rispetto alle alternative più classiche, come in questo caso appunto Star Wars. In particolare, Lego Star Wars: La Saga Skywalker si è fatta attendere più del dovuto, ma alla fine è riuscita a soddisfare le aspettative di tutti gli appassionati della saga cinematografica. Al suo interno si trovano infatti tantissime citazioni ai vari personaggi e ai film, come contorno a tantissime sfide da completare e oggetti da collezionare. Sinceramente ci sentiamo di consigliarlo ai giocatori di tutte le età, poiché il divertimento sarà sempre e comunque assicurato. Puoi trovarlo su Amazon al prezzo di 129,9 euro

Metro Exodus Complete Edition Tra i migliori giochi per Xbox Series X non poteva assolutamente mancare un titolo che ha effettivamente apportato tutte le modifiche necessarie per approfittare di un frame rate migliore e del completo supporto per il ray tracing sulla next gen. Metro Exodus Complete Edition si presenta infatti come una versione migliorata rispetto al gioco originale, offrendo un gameplay molto interessante, un design curato nei mini dettagli e degli effetti di luce molto soddisfacenti e realistici, soprattutto nelle ambientazioni più buie e spaventose. Se siete alla ricerca di un titolo che massimizzi le prestazioni della vostra console next gen, allora potrete sicuramente partire da questo. Metro Exodus Complete Edition è disponibile a 31,98 euro su Amazon

Gears Tactics Appena inizierete a giocare a Gears Tactics ne resterete sicuramente affascinati: il design dei personaggi e la fluidità delle azioni sono assolutamente da premiare e il gameplay risulta essere molto rapido e ben strutturato. Tuttavia, nonostante l’ottima premessa, c’è da dire che andando avanti nella storia, ci si renderà presto conto che gli scontri risulteranno tutti molto simili tra loro. Siamo comunque convinti che la grafica, il gameplay e i personaggi vi faranno divertire e non poco, ma possiamo anche tranquillamente dire che sotto alcuni punti di vista, si poteva fare decisamente di più. Puoi trovarlo su Amazon al prezzo di 15,12 euro

Just Dance 2022 Mettiamo da parte gli sparatutto, i motori e i picchiaduro, perché di tanto in tanto bisogna solo divertirsi in compagnia. Just Dance 2022 è probabilmente il modo migliore per farlo. Come sicuramente saprete, si tratta di un gioco in cui bisognerà ballare la coreografia costruita attorno alle hit del momento, provando a copiare ogni movimento in maniera precisa e migliorare il proprio punteggio. Ovviamente però, il vero divertimento arriva con la modalità multiplayer, perché ballare in compagnia è sempre più bello. Già nel cofanetto sono presenti tantissime canzoni diverse, ma con gli aggiornamenti sarà anche possibile aggiungerne di nuove. Il titolo è disponibile all’acquisto su Amazon al costo di 32,99 euro

The Forgotten City E se la città dimenticata nascondesse un grande mistero da svelare? E se fosse anche più di un mistero? Per rispondere a queste domande bisognerà senza ombra di dubbio giocare a The Forgotten City, un titolo scritto da soli tre sviluppatori, i quali sono in realtà riusciti a creare una storia davvero avvincente e anche rigiocabile, per cercare di far luce su altri misteri potenziante ancora nell’ombra. Non possiamo ovviamente dire nulla altro, se non consigliarvi di andare subito a recuperarlo. The Forgotten City può essere acquistato su Amazon a 37,99 euro

Considerazioni conclusive

E con quest’ultimo titolo, chiudiamo la lista dei migliori giochi per Xbox Series X e Series S. Siamo ovviamente certi che siate già a conoscenza di molti titoli sopra elencati, ma altrettanto sicuri che ve ne manchino ancora molti da provare. Il nostro consiglio è quello di recuperare immediatamente, poiché potreste star perdendo una storia davvero incredibile da vivere, sia da soli che in compagnia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.