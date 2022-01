God of War Ragnarok confermato per il 2022

God of War Ragnarok arriverà quest'anno sugli scaffali dei negozi per PlayStation 4 e PlayStation 5. La conferma arriva dalla stessa Sony, dopo che fra gli addetti ai lavori ha cominciato a serpeggiare l'idea di un possibile nuovo rinvio (il gioco doveva inizialmente uscire nel 2021, ed è quindi già stato rinviato) in assenza di una data di lancio specifica.

L'annuncio della conferma che God of War Ragnarok arriverà nel 2022 è arrivata nella giornata di ieri, domenica 16 gennaio, sulle pagine del PlayStation Blog.

Mentre ancora si attende una data per il secondo capitolo del “soft reboot” dell'action firmato Santa Monica Studio, in questi giorni il primo capitolo è arrivato su PC con pareri della critica piuttosto entusiastici.

Tra l'altro God of War su PC godrà, già dal lancio (14 gennaio), delle ottimizzazioni per Nvidia DLSS e Nvidia Reflex. Il DLSS di Nvidia accelera il frame rate in God of War, mentre il Nvidia Reflex è una suite di tecnologie che ottimizza e misura la latenza del sistema nei giochi competitivi, rendendo il gameplay scattante e reattivo anche per le sfide più difficili.

Ricordiamo che, a differenza dell'originale, pubblicato per PlayStation 4 nel 2018, il porting su PC presenta un miglioramento della risoluzione (fino a 4K), frame-rate illimitato, ottimizzazioni delle prestazioni. Per quanto riguarda i requisiti, è richiesto come minimo un Intel i5-2500k (4 core 3.3 Ghz) oppure un AMD Ryzen 3 1200 (4 core 3.1 Ghz), 8 GB di RAM e NVIDIA GTX 960 (4 GB) oppure AMD R9 290X (4 GB).