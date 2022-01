God of War su PC: il Kratos originale senza barba torna con una mod

Ora che God of War è finalmente disponibile anche su PC – oltre che su PS4 e PS5 -, l'entusiasmo di critica e pubblico per l'ultima avventura di Kratos è salito ancora una volta alle stelle. Non solo, la conversione per personal computer, ha permesso anche ai modder di sbizzarrirsi con il titolo firmato dai ragazzi di Santa Monica Studio, producendo a ritmo sostenuto modifiche sia strutturali che squisitamente estetiche.

Modifiche come quella apparsa nelle ultime ore sulle pagine del portale Nexus Mods, e che permette a fan vecchi e nuovi di giocare nei panni di un Kratos più giovane, senza la folta barba che lo caratterizza nel God of War uscito originariamente nel 2018, e sprovvisto pure delle sopracciglia. Sembra insomma di vestire i panni dello Spettro di Sparta originale, volto simbolo della trilogia ellenica del franchise.

La mod in questione, chiamata semplicemente “Kratos No Eyebrows No Beard” e in azione nel video presente in testata di articolo, non va naturalmente a stravolgere nulla dell'opera poligonale Sony in termini di gameplay, ma per l'appunto conferisce solo un nuovo look al protagonista.

Potete provarla anche voi gratuitamente, magari per rievocare i classici capitoli di God of War almeno a livello visivo. Ovviamente, la mod funziona solo su PC e non è compatibile con le edizioni PlayStation dell'action adventure norreno. Cosa ne dite, le darete una possibilità?