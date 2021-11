God of War su PC supporterà DLSS, Reflex e AMD FSR

God of War supporterà anche la tecnologia Fidelity Super Resolution, la conferma è arrivata tramite una pagina sul sito ufficiale di AMD. Oltre ai già confermati Nvidia DLSS e Reflex, l'ormai ex esclusiva Sony sarà compatibile anche con il nuovo FSR di AMD.

Quest'ultima funziona in maniera simile al DLSS di Nvidia, contribuisce a migliorare le prestazioni senza compromettere la resa grafica. Attivando l'FSR la risoluzione del gioco viene abbassata, in modo tale da facilitare il lavoro di CPU e GPU. Successivamente il software riporta il gioco alla risoluzione desiderata tramite una sofisticata operazione di upscaling video, che ricostruisce i pixel mancanti garantendo una perdita di dettaglio quasi impercettibile.

Oltre alla versione PC di God of War, la compatibilità con l'innovativa tecnologia è estesa anche a titoli di recente pubblicazione, come Far Cry 6 e Call of Duty: Vanguard.

Il capolavoro targato Santa Monica arriverà su Steam a partire dal 14 gennaio 2022, si tratta dell'ennesima esclusiva PlayStation a debuttare su PC, un trend che sembra destinato ad andare avanti. Le ultime produzioni Sony uscite su PC hanno riscontrato un successo enorme, vendendo ben oltre 1 milione di copie.