Gran Turismo 7: i migliori easter egg in un video, c'è anche Hideo Kojima

Gli sviluppatori di Polyphony Digital sono tornati a correre su PS5 e PS4 con Gran Turismo 7, nuovo capitolo della celebre saga di racing game storicamente legata alle console di casa Sony.

Un capitolo, questo, che riabbraccia la tradizione del franchise reintroducendo un corposo comparto per singolo giocatore – in parte abbandonato nel precedente GT Sport -, ma anche lasciando ampio spazio agli easter egg. Da sempre presenti negli episodi precedenti, pennellano infatti anche i circuiti della nuova esperienza corsistica.

Non a caso, il canale YouTube GTPlanet ha pubblicato un nuovo video che racchiude tutti gli easter egg più belli e curiosi di Gran Turismo 7. Il filmato, visibile in apertura di articolo, è stato realizzato sfruttando la potente Photo Mode del gioco, così da immortalare tutte le sorprese confezionate dal team nipponico in poco meno di 9 minuti.

Per fare qualche esempio, in una particolare pista è possibile notare uno scimpanzé che osserva incuriosito l’andamento della gara, mentre Trail Mountain ospita un mostro molto simile a quello di Loch Ness. E che dire allora della scenetta della mucca rapita da un UFO con un raggio gravitazionale?

Ancora, in Gran Turismo 7 sono presenti tra gli spalti molti dei dirigenti e dei programmatori di Polyphony Digital, assieme al cameo di Hideo Kojima, leggendario game director a cui dobbiamo la saga di Metal Gear e il più recente Death Stranding.

E voi, avete scovato qualche altro easter egg durante le vostre corse a tutta velocità su PS4 e PS5?