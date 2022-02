Gran Turismo 7 avrà un'IA capace di gareggiare con i pro player

Gran Turismo 7 potrebbe avere un’intelligenza artificiale che sarà in grado di gareggiare contro i videogiocatori professionisti. Ad annunciarlo Sony AI, Polyphony Digital e Sony Interactive Entertainment, con tanto di video making of che trovate qui sotto.

L’intelligenza artificiale in questione si chiama Gran Turismo Sophy e verrà implementata nei prossimi capitoli della saga Gran Turismo, e probabilmente anche nello stesso Gran Turismo 7 (qua tutti i dettagli sul gioco dall’ultimo State of Play).

Gran Turismo Sophy, migliore dei pro gamer

Gran Turismo Sophy è stata sviluppata attraverso piattaforme di apprendimento sviluppate di concerto da Sony AI, SIE e Polyphony Digital.

Sony ha messo alla prova le abilità di GT Sophy facendola competere con quattro dei migliori piloti di Gran Turismo al mondo, in occasione di due eventi Race Together 2021 Challenge svoltisi il 2 luglio e il 21 ottobre 2021. Dopo alcune modifiche apportate sulla base dei risultati della prima gara, nel secondo evento di ottobre, GT Sophy ha superato i migliori piloti di GT, sia nelle corse a tempo che nelle gare in stile Campionato FIA GTA.

“Le ricerche nel campo dell’IA rappresentano un’ottima occasione per riflettere su cosa significa davvero essere umani e su come migliorare la coesistenza tra tecnologia e società” ha spiegato Kazunori Yamauchi, Presidente di Polyphony Digital. “Sin dal suo primo titolo, lanciato nel 1997, la saga di Gran Turismo ha costantemente superato i limiti dei videogiochi e dell’innovazione, grazie alla curiosità nei confronti della tecnologia. Gran Turismo Sophy è un’ulteriore dimostrazione di questa filosofia e sono sicuro che questo concetto di IA saprà contribuire al futuro dei videogiochi quanto a quello delle automobili”.