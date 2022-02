Gran Turismo 7, tanti dettagli e nuove modalità nell'ultimo State of Play

Nella notte fra il 2 e il 3 febbraio è andato in onda uno speciale State of Play, tutto dedicato all'ormai imminente Gran Turismo 7 che uscirà per PlayStation 4 e PlayStation 5 il prossimo 4 marzo. Lo streaming ha mostrato tanti nuovi filmati ricchi di dettagli e novità, offrendo ai fan un ampio sguardo su quanto aspettarsi dal prossimo simulatore di guida.

La presentazione si è aperta con il game director di Gran Turismo 7, Kazunori Yamauchi: Gran Turismo 7, ha spiegato, non soltanto segna il 25° anniversario della serie, ma sarà anche “il più completo” mai realizzato finora da Polyphony Digitals, lo studio che si è occupato dello sviluppo. Un gioco volutamente versatile, che possa piacere sia ai fan di lunga data che ai nuovi arrivati. Un obiettivo ambizioso, che il gameplay appena rilasciato sembra confermare ampiamente.

La simulazione meteorologica aggiungerà realismo

Uno dei dettagli più interessanti presentati è la simulazione meteorologica, un sistema meteo basato su una grande quantità di dati utilizzati per simulare modelli meteorologici simili a quelli reali. Si tratta di molto più di un semplice miglioramento visivo, dal momento che in Gran Turismo 7 fattori come temperatura, umidità e precipitazioni avranno un effetto tangibile su prestazioni e manovrabilità dell'auto, aggiungendo così quel plus di realismo che la sola, spettacolare grafica non è in grado di offrire.

I fan hanno avuto anche l'occasione di dare una breve occhiata ad alcune modalità di gara alternative alle classiche, fra cui gare di resistenza e prove di derapata. Ovviamente per entrambe le modalità serviranno requisiti diversi rispetto ad un circuito standard, perciò i giocatori dovranno scegliere, costruire e mettere a punto le proprie auto di conseguenza. L'editor di livree è stato migliorato con tante piccole novità. Altra, immancabile chicca è la modalità multiplayer, da sempre uno dei “piatti forti” del franchise, che offre la possibilità di creare gare personalizzate in cui modificare ogni cosa a piacimento, dal tempo al comportamento dell'Intelligenza Artificiale.

Pronti a “ordinare”? Arriva il Gran Turismo Café

Non può mancare la modalità carriera, che in questo nuovo titolo è stata sostituita dal “Gran Turismo Café”. Di cosa si tratta? I giocatori potranno cimentarsi in gare e missioni, alternati a momenti di racconto e interventi da parte dei maggiori esponenti dell'industria autmobilistica. Il “menù” del Café non sarà composto da cibo e bevande, ma da automobili che possono essere ottenute dopo aver completato una serie di sfide. Una sorta di collezione.

Per gli amanti dei replay, Polyphony Digital ha ideato un interessante sistema con musica sincronizzata e cambi d'inquadratura dinamici, a ritmo del brano scelto. E proprio parlando di musica, il titolo vedrà anche la nuova modalità Music Rally: l'obiettivo è ascoltare una traccia (a scelta fra oltre 300 da più di 75 artisti internazionali) “guidandola” sul percorso selezionato. Avremo a disposizione dei beat, che possono essere ripristinati attraverso speciali checkpoint. Gran Turismo 7 si prospetta un titolo rivoluzionario per la serie: con i suoi oltre 400 modelli di auto, 97 tracciati da ben 34 località in tutto il mondo, nuove modalità e grafica estremamente curata, l'attesa per il 4 marzo si fa ancora più impellente. Solo allora sapremo se GT7 sarà all'altezza delle promesse.