Gran Turismo 7: partono le prevendite ed è gia in OFFERTA

In uscita il prossimo 4 marzo 2022, l’ultimo capitolo della serie Gran Turismo è pronto al debutto sulla console next-gen. Con oltre 420 auto disponibili e ben 90 tracciati. GT7 promette un gameplay estremamente divertente, con meccaniche realistiche e tante novità in arrivo. Il nuovo Gran Turismo introduce nuove auto, nuovi tracciati e un innovativo meteo dinamico, che modifica le condizioni climatiche in maniera del tutto realistica.

Anche la grafica non è da meno, GT7 sfrutta appieno la potenza di calcolo di PS5, con modelli ed effetti di luce ai limiti del fotorealismo. Il comparto audio è ben curato e consente al videogiocatore di immergersi al 100% all’interno del gioco, vestendo i panni di un vero pilota di auto da corsa.

