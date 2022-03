Gran Turismo 7: le 10 auto più veloci del racing game Sony

La lunga corsa di Gran Turismo 7 è finalmente iniziata. Dopo la parentesi GT Sport, la serie di racing game firmata da Polyphony Digital è tornata con un capitolo più tradizionale, disponibile su PS4, PS4 Pro e naturalmente PS5.

Gli appassionati di quattro ruote hanno così potuto riprovare il piacere di mettersi al volante di un potente bolide virtuale, gareggiando in singolo e in multiplayer nel tentativo di tagliare per primi il traguardo e conquistare una nuova patente.

E se è vero che le automobili sono necessariamente il fulcro della produzione corsistica in esclusiva su console PlayStation, allo stesso modo non tutti i veicoli sono uguali. In Gran Turismo 7 esistono infatti vetture più veloci e performanti di altre, capaci di sfrecciare come fulmini sui tracciati messi a punto dal team di sviluppo.

A seguire, ecco allora le 10 auto più veloci e potenti di GT 7. Prima di scoprirle tutte, tenete presente che sono state selezionate e valutate in base alla potenza del motore, così come riportata nello stesso videogame.

Dodge SRT Tomahawk X VGT – 2.623 cavalli, coppia massima 124,2 kg fm Jaguar VGT ST – 1.903 cavalli, coppia massima N/A Bugatti VGT – 1.649 cavalli, coppia massima 187 kg fm Dodge SRT Tomahawk GTS-R VGT – 1.470 cavalli, coppia massima 99,4 kg fm McLaren VGT – 1.150 cavalli, coppia massima 86,8 kg fm Porsche VGT – 1.114 cavalli, coppia massima N/A Ferrari FXX K ’14 – 1.049 cavalli, coppia massima 76,5 kg fm Dodge SRT Tomahawk S VGT – 1.021 cavalli, coppia massima 69,2 kg fm Jaguar VGT Roadster – 1.019 cavalli, coppia massima N/A Jaguar VGT Coupé – 1.019 cavalli, coppia massima N/A

Come avrete già capito da soli, trattandosi di automobili così ambite anche il loro costo in crediti punterà inevitabilmente verso l’alto; dovrete quindi giocare parecchie ore al titolo di Polyphony prima di potervi permettere di acquistarne alcune e conservarle gelosamente nel vostro garage virtuale.