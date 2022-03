Gran Turismo 7: le migliori offerte per comprarlo subito su PS5 e PS4

La corsa di Gran Turismo 7 verso i negozi è quasi giunta al termine. Il prossimo capitolo dell’iconico racing game realizzato da Polyphony Digital sbarcherà infatti su PS4 e PS5 il 4 marzo 2022, pronto ad ammaliare tutti gli appassionati di quattro ruote con una grafica d’eccellenza e un gameplay sempre più orientato al realismo.

E se è vero che la data di uscita è sempre più vicina, allo stesso modo non mancano offerte e promozioni per portarsi a casa la nuova incarnazione del Real Driving Simulator per eccellenza ad un prezzo più basso rispetto a quello di listino, o che associano al videogioco alcuni bonus piuttosto interessanti.

Gran Turismo 7: sconti e offerte per PS5 e PS4

La prima promozione dedicata a Gran Turismo 7 che potrebbe tentare cuori e portafogli dei videogiocatori è indubbiamente quella avviata da Amazon.

Il colosso dell’eCommerce fondato da Jeff Bezos propone infatti il gioco di corse in versione Standard Edition – sia per PlayStation 4 che per PlayStation 5 – assieme ad un regalo di 20 euro di credito da spendere sul PlayStation Store a nostro piacimento. La versione old-gen è fissata al prezzo di 70,99 euro, mentre quella per la console di nuova generazione Sony è in vendita a 80,99 euro.

Per approfittare, non dobbiamo fare altro che acquistare una delle due versioni del gioco: Amazon penserà al resto, andandoci subito a fornire un codice da riscattare con cui aggiungere 20 euro di credito al nostro portafoglio sul PlayStation Store; il tutto senza costi aggiuntivi sul normale prezzo del gioco. Non solo, prenotando Gran Turismo 7 su Amazon andremo a ricevere anche altri bonus, vale a dire 100.000 crediti e un pacchetto con le auto Mazda RX-Vision GT3 Concept Stealth Model, Porsche 917 Living Legend e Toyota Supra GT500 ’97 (Castrol TOM’S).

Per andare a risparmiare qualcosina, possiamo poi orientarci su eBay. Qui troviamo il nuovo GT al prezzo più basso di sempre – almeno fino ad ora -, pari a 57,50 euro. Si tratta di un affidabile rivenditore premium, che può vantare oltre 2.900 feedback sulla piattaforma di vendita. In questo caso, però, non è incluso il credito di 2o euro per lo store Sony.

