Hai una mente allenata? Testalo con Big Brain Academy: il pre-order è già scontato

Chi ha la mente più allenata della famiglia? Scoprilo con Big Bran Academy: Sfida tra menti, il nuovissimo puzzle game sviluppato da Nintendo e in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 3 dicembre. Su Amazon, in occasione della settimana dedicata al Black Friday, il titolo è in pre-ordine già a prezzo scontato a soli 24,99 euro, con un risparmio del 17%.

In questo nuovissimo titolo della serie Big Brain Academy potrai cimentarti in prove strizzacervello di cinque differenti categorie: Intuito, Memoria, Analisi, Algebra e Percezione. Potrai eccellere in ognuna delle materie e cercare di ottenere il punteggio cervellone più alto di tutti. Grazie alla modalità party, potrai sfidare fino a 4 giocatori in contemporanea sulla stessa console. Potrai anche adattare il livello per ogni giocatore (per bambini, principiante, intermedio, avanzato, élite e superélite) per avere sempre sfide infuocate e divertenti anche tra giocatori di diversa età.

Nella modalità stretching potrai prepararti alle sfide che ti attendono nei 20 Minigiochi divisi in 5 categorie: Algebra, Intuito, Memoria, Analisi e Percezione Inoltre, potrai sottoporti a un esame per testare le tue abilità e scoprire il tuo livello cervellone. Infine c'è la modalità Sfida Fantasma, grazie alla quale potrai sfidare i fantasmi delle persone da tutto il mondo e battere i loro punteggi da record. Allenati nello stretching mentale e poi testa le tue abilità con tutto il mondo.

Big Brain Academy: Sfida tra menti è uno di quei puzzle game dallo stampo multiplayer che non può mancare nella libreria di ogni famiglia oppure di un gruppo di amici. Il divertimento, ovviamente, è assicurato anche in modalità single player. Pre-ordinandolo da Amazon a soli 24,99 euro (il 17% in meno rispetto al prezzo originale) potrai essere fra i primi ad averlo selezionando la spedizione veloce Amazon Prime al momento dell'acquisto.