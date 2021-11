Hellblade Senua's Sacrifice: mai giocato un titolo così (-30%)

Se sei alla ricerca di un nuovo titolo per la tua PlayStation 4 allora non puoi non acquistare Hellblade Senua's Sacrifice. Di cosa parla? Spiegarlo in due semplici è un po' impossibile dal momento che questo titolo include al suo interno aspetti molto ricercati, ma credimi, averlo nella propria libreria dovrebbe essere un must. Disponibile su Amazon a soli 20,98€ non puoi proprio resistere alla tentazione.

Hellblade Senua's Sacrifice: un'esperienza unica nel suo genere

Vestire i panni di Senua non sarà affatto semplice soprattutto per via della sua mente. Con un gameplay che si snocciola in un'ambientazione vichinga senza pari, questo titolo scava nei meandri della coscienza umana mostrando quanto può essere fatale la propria intelligenza in alcuni casi.

In particolar modo, per farti entrare nell'ottica più esatta ti riporto un pezzettino di trama che recita:

“Ambientato nell'era dei vichinghi, il gioco narra la storia di una tormentata guerriera che intraprende una missione visionaria nell'inferno vichingo per salvare l'anima del suo amore perduto.”

Per vivere al massimo l'esperienza è consigliato indossare un paio di cuffie e già dai primi minuti del gioco capirai perché. In più ti faccio sapere che questa storia è stata sviluppata in collaborazione con neuroscienziati per essere il più realistica possibile.

