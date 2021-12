Horizon Forbidden West per PS4: prime immagini gameplay

Horizon Forbidden West per PlayStation 4 si mostra ufficialmente per la prima volta grazie alle nuove immagini di gioco pubblicate da Guerrilla Games.

L'obiettivo dello sviluppatore olandese, con un post su Twitter, è quello di dimostrare che il gioco sarà bello da vedere e da giocare anche sulla vecchia console. E gli screenshot, disponibili di seguito, sembrano dargli ragione.

Horizon Forbidden West per PS4: le differenze con la versione PS5

Ricordiamo che Horizon Forbidden West è stato annunciato inizialmente solo per PlayStation 5, prima che a settembre del 2020 venisse confermata anche la versione PlayStation 4. In quel caso, Guerrilla si affrettò subito a specificare che l'edizione old-gen non sarebbe stata compromessa da quella per PS5.

“In realtà abbiamo sviluppato e testato il gioco contemporaneamente su PlayStation 4 e PlayStation 5, perché è molto importante per noi come studio garantire ai giocatori PS4 un'esperienza altrettanto coinvolgente“.

È quanto aveva dichiarato all'epoca il lead character artist Bastien Ramisse che aggiunse come l'esperienza acquisita con Horizon Zero Dawn avesse permesso al team di essere a conoscenza di alcune risorse inesplorate della vecchia console. Risorse che adesso vengono sfruttate al massimo, per quella che sarà una delle ultime esclusive Sony tripla-A in lavorazione per PlayStation 4. Le altre sono Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok.

Ovviamente ci saranno delle differenze al confronto con la piattaforma current-gen, in particolare per quanto riguarda il dettaglio su ogni superficie e la densità poligonale complessiva del mondo del gioco. Per il resto però, come ci sembrano confermare le immagini, il titolo non deluderà chi non è ancora passato alla nuova generazione di console.

Horizon Forbidden West è in lavorazione per PlayStation 4 e PlayStation 5 con lancio previsto il 18 febbraio 2022.