Gran Turismo 7: lustratevi gli occhi con la Porsche Vision

Dopo il recente filmato di Gran Turismo 7 in cui si evidenziava la nuovissima Deep Forest Raceway, Polyphony Digital ha pubblicato un nuovo elettrizzante trailer. Nel video in questione, la software house decide di puntare i riflettori sull'auto sportiva completamente elettrica “Porsche Vision”.

Il veicolo in questione, integralmente “green”, vede nascere il suo progetto di design direttamente dall'azienda Porsche e diverrà realmente disponibile in futuro.

Al contrario, su Gran Turismo 7, la Porsche sarà data in regalo seguendo le orme di altri modelli automobilistici, ceduti ai giocatori gratuitamente grazie al progetto Vision Gran Turismo.

Vision vuole porre un occhio di riguardo ai modelli automobilistici maggiormente sportivi, concentrandosi sui marchi leader del settore a livello internazionale. É probabile, altresì, che la Porsche in questione non sia l'unico regalo distribuito da Vision Gran Turismo. Aspettatevi, perciò, molte altre rivelazioni di questo calibro.

Per quanto riguarda, invece, i modelli di Porsche che si riveleranno disponibili, vi troviamo la Porsche 917K e la Porsche 917 Living Legend.

Vi ricordiamo che Gran Turismo 7 uscirà l'anno prossimo, più precisamente il giorno 22 marzo 2022. Il titolo, in esclusiva Sony per PlayStation 4 e PlayStation 5, dovrebbe uscire puntualmente e, come si è visto dai trailer, è molto probabile che si rivelerà una delle uscite migliori del prossimo anno! Per ulteriori informazioni sul simulatore e racing game di Polyphony Digital, vi invitiamo a consultare il sito web ufficiale del gioco.