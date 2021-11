Humankind + Steelbook per PC in offerta su Amazon

Il recentissimo gioco strategico di Amplitude Studio e SEGA, ovvero Humankind è adesso scontato su Amazon. Il titolo, con tanto di steelbook dell'edizione “Day One” è in offerta nella sua versione PC a €39,98 invece che a €49,99 (sconto del -20%).

Humankind è un gioco di strategia storico, in cui dovrai riscrivere l'intera storia dell'umanità e combinare culture per poter creare una civiltà unica. Sarà fondamentale combinare fino a 60 culture e guidarle dall'età antica a quella contemporanea.

Il giocatore affronterà momenti storici critici, durante i quali prenderà dure e sofferte decisioni. Questi farà anche incredibili scoperte scientifiche, che porteranno la sua società ad evolversi e ad essere sempre più efficiente: sia in termini economici che sociali.

Le battaglie, in Humankind, si svolgono come uno scontro a turni in miniatura sulla mappa del mondo. Suddividi i tuoi eserciti e comanda ciascuna unità, incluse quelle più emblematiche della tua cultura e le rispettive abilità speciali.

Costruisci armi d'assedio e occupa le città nemiche. Combatti in grandi battaglie di svariati turni e non esitare a chiamare rinforzi.

All'inizio dell'avventura, inoltre, al giocatore è concesso di creare l'avatar che farà da leader della società. L'aspetto dell'avatar cambierà durante la partita, insieme alla sua civiltà. Sarà possibile, infine, far salire di livello il leader attraverso un sistema di meta-progressione per sbloccare elementi estetici che sarà possibile sfoggiare in partite con fino a 8 giocatori.

Humankind