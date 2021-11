HyperX Alloy: Tasiera meccanica 60% in offerta (Black Friday)

La HyperX Alloy Origins 60 si trova in offerta su Amazon a 79,99€, con il 33% di sconto e un risparmio di ben 40 euro rispetto al prezzo solito.

Questa periferica da gaming rappresenta una delle migliori scelte su questa fascia di prezzo, una tastiera meccanica compatta con design 60% e switch lineari HyperX Red. Questo formato di tastiera è adatto ai videogiocatori più esigenti, che preferiscono una soluzione compatta che occupi meno spazio sulla scrivania, in modo da avere un maggior margine di manovra con il mouse. Molti atleti eSport scelgono questo formato, rispetto alle classiche periferiche full size o TKL.

La HyperX Alloy Origins 60 è dotata di un sistema di retoilluminazione RGB, configurabile tramite l'apposito software per Windows, chiamato NGENUITY. La tastiera si connette al PC via USB-C e il cavo fornito in dotazione può anche essere scollegato e sostituito.

In occasione del Black Friday 2021, oggi è possibile acquistare la HyperX Alloy in offerta su Amazon a 79,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.