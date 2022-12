I videogiochi con la grafica migliore del 2022: la classifica di Digital Foundry

Con la fine dell’anno ad avvicinarsi a passi da gigante, gli appassionati guardano certamente a tutti quei videogiochi in uscita nel corso del 2023 su console e PC; allo stesso modo, è pure tempo di inevitabili bilanci, che toccano anche l’universo in pixel e poligoni nel mese di dicembre.

Dopo aver scoperto quali sono i migliori videogame dell’anno secondo il portale di aggregazione Metacritic, ora è infatti Digital Foundry ad offrire al pubblico la sua personalissima classifica, questa volta incentrata non sui voti delle recensioni ma sul comparto tecnico.

DF, come saprete, è specializzata in analisi grafiche dei titoli di maggior richiamo, ed ha quindi voluto premiare quelli che più di tutti si sono riusciti a distinguere in questo ricco 2022 per via del loro impatto visivo. Nel video più sotto il risultato, per una Top 3 esteticamente spettacolare.

Stando al noto collettivo di giornalisti tecnoludici, è Horizon Forbidden West il gioco con il miglior comparto visivo di quest’anno. Nella lunga disamina di John Linneman e Alex Battaglia, viene incensato il lavoro svolto da Guerrilla Games nel dare forma al mondo open world in cui vivere, pad in mano, le avventure esotiche della protagonista Aloy.

L’esclusiva PlayStation guida una classifica che vede salire sul podio altri due videogiochi che spiccano per la qualità della grafica, ovvero lo splatter horror The Callisto Protocol e la versione RTX di Portal. Tra le menzioni d’onore dei due giornalisti di DF troviamo anche il comparto tecnico di A Plague Tale Requiem, Gran Turismo 7, The Last of Us Parte 1, NFS Unbound e Warhammer 40K Darktide.