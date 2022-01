Il divertentissimo Overcooked! All You Can Eat è in offerta a metà prezzo

Il divertentissimo Overcooked! All You Can Eat per PlayStation 4 (con upgrade per PS5 disponibile) è in offerta su Amazon a quasi metà prezzo: 20,99 euro invece di 39,99. Sviluppato da Ghost Town Games e pubblicato da Team17 nel 2016, quella in offerta è la versione “All You Can Eat”, ovvero la più completa che raccoglie al suo interno tutte le pubblicazioni relative al gioco. Con poco più di 20 euro potrete così portarvi a casa i primi due capitoli e tutti i DLC, più sette livelli inediti e alcune novità, come il multiplayer multipiattaforma e la modalità assistita.

Overcooked: un titolo caotico e divertentissimo

Qui la descrizione ufficiale del titolo:

Overcooked è un caotico gioco di gruppo di cucina da uno a quattro giocatori. Lavorando in squadra, tu e i tuoi compagni chef dovrete preparare, cucinare e servire una varietà di gustosi ordini prima che i clienti vadano via urlando indignati. Divertiti con centinaia di livelli di anarchia culinaria cooperativa in scenari sempre più implausibili e precari. La grafica di entrambi i giochi è migliorata oltremisura e aggiornata a 4K. Oltre alle modalità classiche (campagna, sopravvivenza e pratica), All You Can Eat introduce la modalità assistita! Quest'ultima include un ventaglio di opzioni per rendere il gioco meno stressante, per esempio aumentando il tempo a disposizione per completare le ricette o permettendo di saltare i livelli. Con Overcooked! All You Can Eat tutti possono gettarsi nella mischia culinaria! L'interfaccia è scalabile e sono disponibili opzioni specifiche per chi è affetto da dislessia. Torna nel Regno delle Cipolle e prendi parte a un'abbuffata di proporzioni epiche.

Acquistando la versione per PlayStation 4, potrai ricevere la versione PlayStation 5 digitale senza costi aggiuntivi: non avrai bisogno quindi di acquistarlo nuovamente. Overcooked! All You Can Eat è un titolo davvero divertente da giocare in compagnia di amici o famigliari: acquistalo in offerta su Amazon a soli 20,99 euro, risparmiando così il 48% rispetto al prezzo originale.