Migliori joystick e controller arcade: recensioni e guida

Il fascino del vintage è sempre presente anche nel mondo del gaming e uno degli accessori più amati è il joystick arcade. Nonostante siano passati molti anni da quando venivano utilizzati da tutti i gamer, i controller arcade sono impiegati ancora oggi sia dai nostalgici dei tempi che furono sia dai giovani affascinati da un periodo che non hanno vissuto. Gli arcade joystick infatti possono essere tranquillamente collegati a PC e console di ultima generazione. In questa guida vediamo quali sono i migliori sul mercato e i criteri per scegliere quelli giusti.

I migliori joystick e controller arcade per PlayStation

Per prima cosa andiamo ad analizzare nel dettaglio i joystick arcade migliori compatibili con le console PlayStation. In questa selezione abbiamo optato per i prodotti che ci hanno colpito di più, sia con riferimento alle loro caratteristiche tecniche che per quanto concerne funzionalità e rapporto qualità-prezzo.

PXN 0082 USB Il primo arcade joystick che vogliamo consigliarti è il modello PXN 0082 USB, perfetto per chi non ha un budget troppo elevato ma vuole acquistare un prodotto con tutte le funzioni classiche. Risulta particolarmente adatto per gli sparatutto e i giochi di combattimento, visto che è dotato di funzione turbo e macro con cui è possibile attaccare rapidamente i propri avversari o attivare una combinazione di tasti. Dispone di un poggiapolso in gomma e possiede tasti multifunzione, che permettono di abbinare i pulsanti direttamente alla console a cui viene collegato. E' un ottimo joystick arcade PS4, ma può essere utilizzato anche con PS3, Xbox One, PC e Switch. Lo trovi su Amazon a 46,99 euro

KROM Kumite Sempre parlando di fighting stick, KROM Kumite è uno degli accessori più interessanti. Compatibile con Xbox, PC, PS4 e PS3 ha una struttura ultra resistente di forma rettangolare, nera, con 8 pulsanti classici più quello start e ovviamente lo stick per il movimento del personaggio. Dispone anche delle modalità turbo e macro. In vendita su Amazon a 60,02 euro

Mcbazel DOBE Altro joystick arcade PS4 è il Mcbazel DOBE, fighting stick dotato di 8 pulsanti posizionati nella stessa disposizione dello stile arcade. Supporta la funzione turbo e può essere collegato anche ad altre console (Xbox One, 360 e Switch), ma anche su dispositivi Android e PC. Il prezzo su Amazon è di 46,99 euro

Lioncast Controller Joystick Altro controller dal look retrò è il Lioncast Controller Joystick, dispositivo in metallo ricco di funzionalità e pulsanti programmabili. Include due modalità turbo. Il collegamento con la console avviene in maniera rapida e semplice tramite USB (non è necessario alcun software particolare). E' compatibile anche con pc Windows e rappresenta un'ottima scelta per tutti i giochi picchiaduro come Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat e altri. Il prezzo di questo joystick su Amazon è di 48,43 euro

SH Kit Fai da Te In commercio sono disponibili anche dei kit joystick arcade, ovvero la soluzione ideale per costruire il proprio cabinato. Questi pulsanti potrebbero essere la soluzione migliore: sono funzionali, economici e dotati di tutti i pezzi necessari per montarli correttamente. Oltre a 20 pulsanti, nella confezione d'acquisto sono presenti cavi USB, scheda encoder PC e i cavi per i pulsanti. Il prezzo su Amazon è 46,02 euro

I migliori joystick e controller arcade per PC

Adesso andiamo invece a scoprire quelli che sono i migliori pc arcade joystick in commercio, ovvero quegli accessori compatibili con computer.

Subsonic Pro Fight Arcade Stick Tra i migliori joystick arcade PC c'è il Subsonic Pro Fight, controller dal design davvero futuristico. Dispone di 8 pulsanti classici con l'aggiunta di 6 pulsanti aggiuntivi con cui è possibile impostare diverse funzionalità. Ha la modalità turbo e tasti meccanici che forniscono una pressione migliore durante gli scontri nei giochi picchiaduro e sparatutto. Ottimo anche per via del collegamento veloce con i PC Windows, tramite cavo lungo 3 metri. Compatibile anche con PS4 e PS3. Il prezzo su Amazon è 59,99 euro

Hori Fighting stick mini Pur essendo venduto e proposto come un joystick arcade solo per Nintendo Switch, Hori Fighting stick mini è un accessorio compatibile anche con PC. Possiede una struttura compatta e abbastanza ridotta, di funzionalità Turbo e di un cavo lungo 2,5 metri. E' un fight stick, quindi va bene solo per i giochi classici di lotta, come ad esempio i Tekken e Mortal Kombat. Lo trovi su Amazon a 49,88 euro

TAKE FANS Un ottimo usb arcade joystick compatibile con PC, Switch e PS3 è quello prodotto dal brand Take Fans. Dotato di un joystick in metallo sferico e 6 pulsanti di controllo rotondi, questo accessorio consente di giocare a centinaia di titoli su piattaforme diverse. Ha una struttura molto solida, ma al tempo stesso risulta estremamente maneggevole e facile da utilizzare. Collegabile in maniera molto intuitiva. Il prezzo su Amazon è 25,42 euro

8Bitdo Il modello 8Bitdo è un joystick arcade PC caratterizzato da dimensioni contenute e da un design ergonomico. Compatibile anche con Nintendo Switch, può contare su pulsanti personalizzabili e su due pulsanti macro dedicati. Inoltre, dispone di ben tre modalità di connessioni: Bluetooth, 2,4G (con ricevitore incluso nella confezione) e USB-C cablato. Ha la funzione Turbo integrata. Lo trovi su Amazon a 99,8 euro

Bewinner Notevole il controller arcade Bewinner, tra i più completi in commercio. Si tratta di un joystick con 8 pulsanti di controllo, molto preciso e in grado di garantire un funzionamento regolare durante tutte le fasi di gioco. Adatto sia per PC Windows che per dispositivi Android e smart TV, dispone di un design raffinato e di una struttura molto resistente. In vendita su Amazon a 90,49 euro

Cos'è e perché scegliere un joystick arcade

Quando parliamo di controller arcade ci riferiamo a periferiche utilizzate per titoli arcade, cioè quelli che in origine (negli anni '80) erano i protagonisti delle sale giochi. In quegli anni, si metteva un gettone nel cabinato e si passavano ore e ore in sala.

I joystick arcade nascono dalla voglia di far rivivere quel periodo d'oro, non in sala giochi ma direttamente da casa utilizzando le console di ultima generazione o il PC. Per la gioia sia dei nostalgici più incalliti che dei giovani che sono cresciuti con quel mito.

Scegliere un joystick arcade significa rivivere quei meravigliosi anni in cui le sale giochi erano un luogo di aggregazione. Ora non esistono più, ma chi vuole rievocarle non deve fare altro che dotarsi di una postazione munita di arcade joystick.

Come scegliere un controller arcade: caratteristiche

Come abbiamo visto nelle righe precedenti, gli stick arcade sono utilissimi per i giochi picchiaduro e per quelli fighiting. Pur non essendo particolarmente leggeri, la loro solidità e maneggevolezza li rende particolarmente funzionali. Certo, non tutti i dispositivi di questa tipologia presenti in commercio sono di alta qualità. La selezione che abbiamo stilato tiene conto di alcune caratteristiche imprescindibili, che vediamo di seguito.

Compatibilità

Esistono joystick di diverso tipo sul mercato: alcuni sono disponibili solo per le console gaming, altri per PC e altri ancora per entrambe le destinazioni. Ci sono accessori che possono essere collegati anche a dispositivi Android, come le smart TV. Avere le idee chiare sulla compatibilità di un joystick arcade è fondamentale per non acquistare un accessorio che potrebbe rivelarsi inservibile.

Funzionalità

Il classico controller arcade è dotato di stick e 8 pulsanti. Alcuni però integrano anche altre features, come ad esempio i tasti start, turbo e repeat, che si rivelano molto utili durante alcune fasi di gioco, perchè permettono di gestire i comandi in maniera molto veloce.

Design

Altro aspetto molto importante da tenere in forte considerazione è il design. Non è un fattore importante come quello relativo alle funzionalità, ma un prodotto bello fa sempre la sua bella figura. La tematica dello stile è poi strettamente legata a quella della qualità costruttiva: meglio evitare controller di scarsa qualità, perchè saranno sicuramente poco utili.

Praticità

Punto che si ricollega a quanto stavamo dicendo prima: meglio prediligere la praticità rispetto alla bellezza. Quando si gioca a titoli come Street Fighter, Tekken o Mortal Kombat avere la possibilità di utilizzare un controller arcade comodo e maneggevole rappresenta già di per sè un vantaggio.

Prezzo

Ovviamente il prezzo ha un suo peso: ci sono controller più o meno costosi a seconda delle funzionalità che integrano al loro interno. Il costo dipende dalla realizzazione, dai materiali utilizzati e dalle funzionalità presenti. Esistono comunque prodotti dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, adatti a chi non dispone di budget elevatissimi.

Considerazioni conclusive

Ora dovresti avere una panoramica chiara e completa sui migliori joystick arcade con cui poter rivivere l'atmosfera che si respirava negli anni '80 e '90 durante i pomeriggi passati in sala giochi. Affidarsi a prodotti brandizzati e che rispettano i canoni di qualità sia a livello di design che di funzionalità significa non sprecare soldi e avere un accessorio in grado di rispondere bene durante le lunghe sessioni di gaming. Buon divertimento!