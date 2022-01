Judgment completamente rinnovato su Ps5: in sconto con il 25%

Se la tua PlayStation 5 è in cerca di un nuovo titolo su cui mettere la mani perché non buttarti nel mondo di Judgment che in fin dei conti sta aspettando soltanto te. In promozione su Amazon trovi la copia fisica con un ribasso del 25% che te la fa portare a casa con appena 29,99€. Conta che se poi hai Prime, praticamente non paghi neanche un euro in più e con sole 24 ore la ricevi a casa. Secondo me non dovresti fartelo ripetere due volte.

Judgment: grafica rinnovata per il Thriller che ti fa sognare

Vestire i panni di Takayuki Yagami non sarà affatto semplice soprattutto perché dovrai immedesimarti nel suo orribile destino nel quale questo detective è caduto in disgrazia. Il tuo compito cruciale sarà quello di farti strada con difficoltà nelle strade criminali del paese dove sarai chiamato a investigare su una serie di omicidi veramente terribili.

Le premesse per questo thriller psicologico ci son tutte soprattutto perché il gameplay è veramente ricco di azione quindi non aspettarti una storia piatta, ma bensì sii pronto a tutto. Dovrai seguire i sospettati, scoprire indizi, portare le prove a chi di dovere scovando anche i doppiogiochisti, elemento che non ti sarà reso semplice.

Ti faccio sapere che in questa versione del gioco, non solo la grafica è stata rinnovata e i tempi di caricamento resi quasi nulli, ma trovi inclusi anche tutti i contenuti scaricabili che sono stati pubblicati nel corso del tempo così da rendere l'esperienza finale ancora più ricca.

Acquista subito la tua copia di Judgment su Amazon a soli 29,99€ per PlayStation 5 e vedrai che non potrai che amarlo. Ti rammento che se possiedi un abbonamento Prime le spedizioni sono veloci e gratuite.