Jumanji anche un videogioco: divertimento DA PAURA (-38%)

Noi che siamo cresciuti con la paura di rimanere bloccati nella giungla sappiamo bene cosa significa Jumanji. Ancora qualche volta di notte sentiamo le scimmie urlare e i tamburi risuonare come se ci stessero richiamando a loro. Per fortuna si tratta solo della nostra mente che viaggia all'infinito ma se ti dicessi che effettivamente potresti giocare al più temibile dei titoli senza avere paura? Grazie al nuovissimo videogioco che ripercorre il remake cinematografico, puoi affrontare le tue paure senza temere di perdere anni e anni di vita.

In promozione su Amazon, infatti, trovi la versione per PlayStation 4 che puoi portarti a casa con appena 24,99€. Io se fossi in te non me la farei scappare.

Jumanji: il videogioco che ti riporterà alla mente l'infanzia

Finalmente puoi immergerti nel gioco di Jumanji senza correre rischi: basta accendere la tua PlayStation 4 per vivere un'esperienza unica e stai tranquillo: quando ti sarai stufato potrai semplicemente premere il tasto di spegnimento senza rischiare di essere risucchiato all'interno della console!

In modo particolare, questo titolo, com già ti ho suggerito, riprende le vicende dei film usciti negli ultimi anni. Infatti vestirai i panni dei personaggi e vivrai un'avventura davvero senza limiti. Cosa dovrai fare?

creare la tua squadra;

esplorare luoghi pericolosi;

affinare le tue abilità e le tue strategie.

L'esperienza è in continuo aggiornamento anche alla possibilità di giocare in multiplayer chiamando i tuoi amici alla raccolta: non ti preoccupare, è possibile condividere anche lo schermo e divertirsi insieme.

Acquista immediatamente la tua copia di Jumanji per PlayStation 4 su Amazon a soli 24,99€ approfittando di un ribasso del 38%. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci se possiedi un abbonamento Prime.