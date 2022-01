Just Dance 2022 per Nintendo Switch a PREZZO BOMBA (-43%)

Just Dance 2022 per Nintendo Switch si trova in offerta su Amazon a 34,99€, lo sconto è del 43% e corrisponde ad un risparmio effettivo di ben 26 euro rispetto al prezzo solito.

L'ottimo dacing game di Ubisoft figura ogni anno tra i titoli più acquistati al mondo, l'arrivo su Switch ha contribuito al successo del franchise. Si tratta di un gioco che mette alla prova le proprie abilità da ballerino, coinvolgendo la famiglia e gli amici, senza limiti di età.

In Just Dance sono presenti diverse coreografie e balli di gruppo, per sfidare gli avversari e dimostrare di essere il ballerino migliore. Just Dance è divertente sia in compagnia che in solitaria, è anche una'ottima attività fisica e può essere un valido alleato per restare in forma divertendosi e videogiocando.

