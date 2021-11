L'action RPG Persona 5 Strikers per Nintendo Switch in offerta a meno di metà prezzo

Nuova super-offerta dal Black Friday Amazon: l'action RPG, sviluppato da Omega Force e pubblicato da Sega, Persona 5 Strikers è in sconto a meno di metà prezzo nella sua versione per Nintendo Switch. Il prezzo crolla così da 59,99 euro a soli 24,99. Si tratta della Day-One Edition, che include diversi bonus aggiuntivi racchiusi in una app digitale: colonna sonora con oltre 40 canzoni, artbook digitale e video musicale con il dietro le quinte dello sviluppo.

Pubblicato nel febbraio del 2020, la trama segue la storia dei Ladri Fantasma che, in cerca di un po' di riposo, si mettono in viaggio. Ma uno spietato investigatore di Kyoto decide di ingaggiarli per indagare su una serie di casi bizzarri accaduti in tutto il Giappone: se non lo aiuteranno, l'investigatore arresterà Joker, il protagonista del titolo. Con il loro tipico stile, i Ladri Fantasma faranno di tutto per liberare gli oppressi, restituirgli il cuore e lottare contro la corruzione nella loro battaglia più esplosiva di sempre.

Nel gioco potrai unirti anche tu ai Ladri Fantasma e lottare contro la corruzione che dilaga nelle città di tutto il Giappone. Attacca i nemici con un sistema di combattimento ibrido che fonde azione dinamica a sequenze tranquille durante le quali pianificare le prossime strategie. Usa le abilità specifiche di ogni personaggio ed evoca le Personae, demoni presenti nella serie che rappresentano la personalità in tutte le sue sfaccettature, per combattere i nemici. Visita sei città del Giappone, cucina le ricette locali e aiuta le persone in difficoltà.

Persona 5 Strikers è un'avventura da vivere tutta d'un fiato: se ancora non lo hai provato, la versione per Nintendo Switch è in offertissima su Amazon a soli 24,99 euro (invece di 59,99). Grazie al Black Friday potrai, infatti, risparmiare il 58% rispetto al prezzo di listino.