Luci LED gaming: l'illuminazione per postazioni da gaming

Completamente regolabile, questo modello di sedia da gaming rappresenta sicuramente la migliore delle versioni in commercio.

Il telaio non è così spesso come si potrebbe pensare e l'ottima imbottitura fa in modo che questo accessorio possa essere sfruttato per lunghe sessioni di gioco senza riscontrare fastidi alla schiena.

La possibilità di inclinare fino a 175 gradi lo schienale permette di adottare la posizione ideale per giocare in maniera perfetta, quindi per rimanere sempre concentrati e per concedersi delle brevi pause tra una partita e l'altra.

Inoltre le misure pari a ‎53 x 68 x 134 centimetri e la possibilità di sfruttare le pratiche ruote per spostarsi rendono questo modello unico sotto ogni aspetto.

L'illuminazione con luci led gaming potrà essere personalizzata scegliendo tra 12 colori e le lampade sono alimentate da una batteria ricaricabile, quindi i fili sono totalmente assenti.

Prezzo Amazon: 294,9 euro