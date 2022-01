Little Nightmares I & II : bundle completo ad un prezzo folle

Little Nightmares è uno di quei giochi che, se ancora non lo possiedi, non puoi far altro che acquistarlo immediatamente. Disponibile in un bundle tutto nuovo e super conveniente, oggi puoi portarti a casa sia il primo capitolo che il secondo ad un prezzo davvero irrisorio. Su Amazon, di fatto, il bundle per entrambi i giochi è disponibile a soli 39,99 euro sia per Nintendo Switch che per Playstation 4. Approfitta subito del super prezzo e ricevi il gioco direttamente a casa tua in appena 1/2 giorni lavorativi.

Ps: non è in offerta ma ti faccio notare che acquistando singolarmente spenderesti almeno 60 euro.

Little Nightmares I & II Bundle: preparati a giocare l'intera avventura

In Little Nightmares I & II ti aspetta un'emozionante e oscura avventura ricca di suspense e momenti di pura tensione. In questa versione Bundle potrai quindi affrontare gli strani abitanti di entrambi i capitoli, i quali non faranno altro che tormentare ogni tuo singolo passo all'interno del gioco.

Il tuo obbiettivo sarà quello di fuggire da un mondo che si presenta rovinato, cupo e molto spaventoso. Nel corso del tuo viaggio, di fatto, ti troverai ad attraversare boschi raccapriccianti, scuole sinistre e luoghi insoliti, fino ad arrivare al cospetto della terribile Signal Tower dove potrai finalmente scoprire qual è realmente la fonte del male.

Dovrai quindi tentare in ogni modo di salvare Six dall'oscurità. Six infatti sta via via svanendo da questo mondo e il suo unico obbiettivo in questo mondo è quello di guidare Mono verso la terrificante Signal Tower. In un mondo fatto di incubi, paura ed incertezza, tu sei in assoluto la sua unica fonte di speranza.

Corri quindi ad acquistare il bundle completo di Little Nightmares I & II per lanciarti da subito in questa avventura elogiata ormai da tutti. Acquista il bundle direttamente su Amazon a soli 39,99 euro sia per Playstation 4 che per Nintendo Switch. Ordinalo ora e grazie alle spedizioni Prime lo ricevi in appena 24/48 ore.