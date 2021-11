Logitech C920: webcam FullHD per Streaming in offerta su Amazon (-29%)

La Logitech C920 si trova in offerta su Amazon a 73,99€, con uno sconto del 29% e un risparmio effettivo di ben 30 euro rispetto al prezzo solito.

Si tratta della webcam più acquistata ed utilizzata al mondo, sia per videochiamate e lezioni a distanza che per eseguire dirette streaming su tutte le piattaforme web. Si collega via USB a PC Windows, MacOS, Chrome OS, Android e Xbox, si interfaccia con i principali servizi di videoconferenze come Skype, Google Meet, Microsoft Teams, FaceTime e molti altri.

La C920 è anche tra le webcam più utilizzate dagli streamer, per trasmettere in live su Twitch, YouTube e Facebook, tramite programmi come OBS o Xplit.

Logitech C920 sviluppa un segnale video FullHD 1080p a 30fps, più che sufficiente per videochiamate, lezioni a distanza e live streaming. Grazie al supporto alla base è possibile fissare la webcam ad un monitor o su un treppiedi per gestire al meglio l'inquadratura.

Oggi è possibile acquistare la webcam Logitech in offerta su Amazon a 73,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.