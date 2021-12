Logitech G PRO TKL, la tastiera per l'eSport scontata di 45€

La tastiera da gaming Logitech G Pro TKL è in super offerta su Amazon a soli 89,99 euro anziché 134,99. Un risparmio di ben 45 euro rispetto al prezzo originale. Realizzata su misura per i professionisti, questa ottima tastiera è progettata con e per gli atleti di eSport in modo tale da garantire elevate prestazioni, velocità e precisione di livello competitivo.

Il design compatto senza tastierino numerico lascia al mouse spazio necessario per muoversi fluidamente, mentre Switch clicky GX Blue avanzati assicurano prestazioni elevate, reattività e durata, oltre ad un feedback sonoro (importante per il gaming) e resistenza. Il prodotto è dotato di cavi micro-USB rimovibili con design a tre punte, perfette per il trasporto anche durante i tornei. I piedini in gomma antiscivolo e regolazione dell'angolazione offrono comfort e stabilità eccellenti anche durante le più intense sessioni di gioco.

Completano il tutto 12 macro per tasti fuzione programmabili tramite Logitech G HUB, e l'illuminazione LIGHTSYNC RGB per illuminare i tasti e programmare schemi di illuminazione statica nella memoria integrata. Si tratta di un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, molto apprezzato dagli utenti e perfetto per tutti i pro player alla ricerca di una tastiera di qualità ad un prezzo non troppo eccessivo. La Logitech G PRO TKL è in offerta a soli 89,99 euro invece di 134,99, con un risparmio di ben 45 euro.