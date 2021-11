Logitech G PRO X, le cuffie a prova di gamer sono in offerta

Il Black Friday di Amazon sta entrando nel vivo e nuove offerte sempre più conveniente arrivano ogni giorno. Oggi vogliamo segnalarvi le ottime cuffie da gaming Logitech G PRO X, in sconto a 124,99 euro invece di 169,39. Un risparmio di circa 44 euro dunque, per un prodotto dall'eccellente rapporto qualità/prezzo che può vantare un design pluri-premiato creato da e per i professionisti del gaming. Ma diamo un'occhiata ai dettagli tecnici per farci un'idea della qualità di queste cuffie Logitech.

Logitech G PRO X: qualità a un giusto prezzo

Punto cruciale del prodotto sono i driver PRO-G da 50 mm avanzati, che garantiscono suoni chiari e precisi con esclusiva struttura a rete ibrida. Ciò significa precisione maggiore su un'ampia gamma di frequenze e risposta ai bassi assolutamente fedele. Le cuffie Logitech G PRO X sono dotate di un audio surround di ultima generazione che regala un interessante livello di percezione della distanza, assicurando così più consapevolezza nel gioco. Durante una partita, ad esempio, i suoni vicini si sentiranno in modo distinto rispetto a quelli più lontani. Ottimo, quindi, per individuare la posizione dei nemici.

Il prodotto è progettato per resistere a lunghissime sessioni di gaming, grazie ad una portata wireless di oltre 13 metri a 2.4 Ghz e oltre 20 ore di autonomia con una singola ricarica. Non può ovviamente mancare il microfono da 6 mm rimovibile con tecnologia Blue VO! CE avanzata. Beneficia di un'estesa riduzione del rumore di fondo in tempo reale e del compressore per ottenere un suono più pulito e professionale, perfetto per gli streamer. Le cuffie e la fascia per la testa sono imbottite in comodo memory foam, mentre i cuscinetti sono avvolti in morbida similpelle di qualità traspirante, per un'esperienza di gioco al massimo del comfort.

Approfitta delle promozioni Amazon dedicate al Black Friday. Le cuffie da gaming Logitech G PRO X sono attualmente in offerta a 124,99 euro invece di 169,39. Selezionando la spedizione senza costi aggiuntivi con Amazon Prime, inoltre, potrai riceverle in pochissimi giorni lavorativi direttamente a casa tua.