Logitech G332: Cuffie da Gaming a metà prezzo (-52%)

Le Logitech G332 si trovano in offerta su Amazon a 29,99€, raggiungono il prezzo più basso di sempre grazie ad uno sconto del 52%, con un risparmio effettivo di ben 32 euro.

Si tratta di un ottimo headset da gaming dall'interessante rapporto qualità/prezzo, si connettono al PC via jack da 3.5mm e sono compatibili anche con le console di nuova e precedente generazione. Non necessitano di alcun software installato per il corretto funzionamento.

La qualità costruttiva è buona e anche i materiali utilizzati non sono male, la scocca è realizzata in plastica, mentre i cuscinetti sono imbottiti in memory foam e rivestiti da un sottile strato di eco-pelle, così come accade per l'archetto superiore a contatto con la testa.

Le G332 sono dotate di un ottimo microfono integrato, ideale per giocare in multiplayer comunicando con i compagni di squadra. Sul retro del padiglione sinistro troviamo una pratica rotella per la regolazione del volume, utile per abbassare o alzare rapidamente l'audio di gioco mentre si è in partita.

Oggi le Logitech G332 sono disponibili in offerta su Amazon a 29,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.