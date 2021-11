Logitech G335: le cuffie gaming da prendere al Black Friday

Acquistare un paio di cuffie gaming non è affatto difficile soprattutto se scegli un modello come le Logitech G335 che di fantastico hanno tanto e fin troppo. Disponibili in promozione su Amazon, infatti, le fai diventare tue con appena 39,99€ ossia il 35% in meno rispetto al prezzo di listino.

In appena uno o due giorni arrivano a casa tua grazie alle spedizioni Prime garantite, ma anche se non sei abbonato sappi che puoi averle gratuite. Cosa stai aspettando?

Logitech G335: le cuffie gaming senza mezzi termini

Diventare un buon giocatore richiede impegno e dedizione, ma anche un paio di cuffie gaming che ti possano far sentire per filo e per segno ciò che accade all'interno delle tue partire. Acquistare un headset economico non significa puntare a una scarsa qualità. Questo di Logitech, ad esempio, non è costosissimo neanche a prezzo pieno eppure funziona che è una bomba.

Completo di tutto, infatti, non solo è leggero e comodo da indossare per ore e ore ma conta sulla garanzia del marchio stesso, il quale in questo campo è una certezza assoluta. Per questo motivo trovi padiglioni finemente imbottiti in memory foam, altoparlanti di alta definizione e un microfono flip to mute che è persino stato premiato da Discord.

Come puoi ben capire, in altre parole, non è sempre il prezzo a dire l'ultima parola.

Ti faccio sapere, inoltre, che sono cablate e multipiattaforma per utilizzarle quando e dove vuoi tu in una semplice mossa.

Acquista subito le tue cuffie gaming Logitech G335 su Amazon a soli 39,99€. Le ordini e le ricevi in 24 o 48 ore con le spedizioni Prime.