Magiche cuffie gaming: le Razer Kraken X sono perfette (-30%)

Definirle come fantastiche è riduttivo. Quando vedi le Razer Kraken X dal vivo capisci subito che sono perfette, soprattutto se sei in cerca di un headset che possa supportare le tue sessioni di gaming senza battere ciglio. In promozione su Amazon, queste bombe di cuffie le fai diventare tue grazie a un ribasso del 30% che ti permette di risparmiare e ottenerle ad appena 48,98€, un vero prezzo affare.

Complete di tutto sono disponibili per la spedizione immediata e con servizi Prime garantiti. Ciò significa che se sei abbonato, nel giro di due giorni le indossi già a più non posso.

Razer Kraken X: cosa devi sapere su queste cuffie

Realizzate in materiali di elevata qualità, le Razer Kraken X sono quelle cuffie che indossi e sogni. Che cosa voglio dire? Semplicemente che con le loro imbottiture in memory foam si plasmano così bene alle tue orecchie da sembrare cuscini in seta e non dare mai fastidio. Questa caratteristica unita al loro peso ultra ridotto è una combo imbattibile.

Per permetterti di primeggiare in tutte le tue partite, le cuffie sono dotate di altoparlanti con driver da 40 millimetri e Audio Surround 7.1. In altre parole anche potrai scorgere anche il più flebile dei rumori per non farti sorprendere mai e poi mai.

Trattandosi di un headset sviluppato appositamente per il gaming, non poteva mancare neanche un ottimo microfono che ti fa comunicare con il tuo team senza lasciare niente al caso. In più è presente un comodo controllo audio che te lo fa disattivare con un solo click.

Allora, che fai, non ne approfitti? Fossi in te non me lo farei ripetere due volte e acquisterei il mio paio di Razer Kraken X a soli 48,98€ su Amazon volando. Le spedizioni Prime sono attive ma se non si abbonato nessun timore: anche tu potrai beneficiare delle consegne gratuite.