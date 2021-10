Mario Party Superstars: il gioco che per queste feste è LA SVOLTA

Le prime feste stanno arrivando e quale occasione migliore esiste per togliere fuori la Nintendo Switch? Con il nuovissimo Mario Party Superstars il divertimento è assicurato. Inoltre su Amazon hai l'occasione di ordinarlo a un prezzo veramente conveniente: appena 54,80€ grazie al ribasso del 9%.

Fossi in te ne approfitterei per avere un gioco utile sempre e comunque e che arricchisce la tua libreria in modo perfetto. È disponibile per le spedizioni immediate quindi lo ricevi in un battibaleno e senza costi aggiuntivi.

Mario Party Superstars: cosa cambia dalla vecchia edizione

La nuova edizione di Mario Party è qui per stupirti: grazie alle aggiunte il divertimento raddoppia permettendoti di passare ore e ore in compagnia della tua famiglia senza mai cadere nello scontato. Scontri multiplayer e partite da 30 turni diventano all'ordine del giorno, scopri perché.

Con più di 100 minigiochi all'appello, praticamente ripetere due volte lo stesso sarà impossibile. Per vivere un'esperienza unica puoi fare affidamento sui tabelloni classici, tra questi sono presenti anche i cinque più famosi dell'era Nintendo 64. Ovviamente puoi contare pienamente su diverse modalità di gioco quindi se non hai nessuno a casa con te puoi optare per la wireless online così hai sempre qualcosa da fare.

Possiedi la Nintendo Switch Lite? Nessun problema perché il gioco è completamente compatibile anche con questa versione della console. Dunque non perdere la chance di divertirti anche in viaggio se ne hai l'occasione.

Non perdere altro tempo e acquista subito la tua magica copia di Mario Party Superstars su Amazon a soli 54,80€. La ordini e la ricevi a casa in qualche giorno lavorativo. Le spedizioni sono gratuite su tutto il territorio nazionale.