Mario Party Superstars: senza questo non è Natale (offerta)

Se passare le vacanze in famiglia significa anche divertirsi con giochi da tavolo e non solo, tra il tuo arsenale non può mancare Mario Party Superstars. Dopotutto questo titolo è un must persino nella sua versione aggiornata che include all'interno altri mille modi di divertirsi.

Che fai, te ne privi? È in promozione su Amazon quindi è anche l'occasione giusta di farlo tuo. Infatti con un ribasso del 18% te lo porti a casa co appena 49,00€ e lo ricevi persino in un solo giorno se sei Prime. Insomma, ti sta pregando letteralmente!

Mario Party Superstars: un must da avere

Questo titolo per Nintendo Switch non ha bisogno di presentazioni, insomma, chi è che non conosce Mario Party? La versione Superstars è da poco approdata sul mercato e rinnova quella già esistente. Non farti problemi, anche se hai già l'altra puoi comunque acquistarla dal momento che cambiano modalità e minigiochi quindi allargherai le possibilità di divertirsi senza ricadere nelle ripetizioni.

Cosa ti mette a disposizione? Come già detto migliaia di minigiochi ma anche tabelloni classici per partite indimenticabili, il massimo della portabilità e la compatibilità anche con i sistemi Switch Lite.

Io se fossi in te non me lo farei scappare. Acquista subito Mario Party Superstars per Nintendo Switch su Amazon a soli 49,00€. Lo ordini e lo ricevi in un solo giorno con Prime. Se ancora non sei abbonato, puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate. In più puoi disattivare il rinnovo prima della scadenza senza alcun costo aggiuntivo.