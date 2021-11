Marvel’s Spider-Man Miles Morales PS4 in offerta con un super SCONTO (-39%

Marvel’s Spider-Man Miles Morales è il nuovo capitolo della saga Spider-Man per Playstation 4. Dopo l’enorme successo ottenuto con il suo lancio, il prezzo di vendita è stato completamente abbattuto in occasione del Black Friday. Grazie al super sconto, infatti, puoi acquistarlo su Amazon al piccolissimo prezzo di soli 36,98 euro. Approfittane subito per usufruire del maxi sconto del 39% sul prezzo di listino.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales: scopri i suoi nuovi poteri

Con il lancio del nuovo gioco Spider-Man Miles Morale finalmente potrai metterti nei panni dell’adolescente Miles Morales e vivere le sue nuove avventure che seguono le orme del suo mentore Peter Parker. Il suo compito? Quello di raccogliere il testimone di Spider-Man e salvare New York.

“Miles Morales scopre di avere poteri esplosivi che lo distinguono dal suo mentore, Peter Parker. Padroneggia le scariche bioelettriche del venom e il potere di occultamento, insieme alle acrobazie con le ragnatele, i gadget e le altre abilità.”

Preparati quindi a sconfiggere criminali high-tech e avversari sempre più potente al fine di un solo e unico scopo: ristabilire la quiete nella città e combattere la guerra per il suo controllo.

Accompagna Miles Morales nel corso di questa missione lungo le strade di un'innevata New York in cui il pericolo si presenta dietro ogni angolo.

Accompagna Miles Morales nel corso di questa missione lungo le strade di un'innevata New York in cui il pericolo si presenta dietro ogni angolo.

