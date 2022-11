Mass Effect Next: il messaggio nascosto nel video dell'N7 Day è stato decodificato

Si chiama Mass Effect Next il nuovo feticcio di tutti i fan della celebre saga GDR di BioWare. Feticcio annunciato ormai da tempo, e che ha il compito di riportare il franchise sui giusti binari dopo il mezzo passo falso compiuto da Mass Effect Andromeda.

Il prossimo capitolo in lavorazione è per altro tornato di recente alla ribalta in occasione delle celebrazioni per l’N7 Day del 2022, avvenute come al solito lo scorso 7 novembre. Celebrazioni che hanno fatto da sfondo a una lettera del Creative Director di BioWare Mike Gamble e, soprattutto, a una clip di Mass Effect Next che ritrae un Portale Galattico in costruzione.

La clip, a poche ore dalla pubblicazione, è stata finalmente decodificata dai fan, e la stessa software house canadese ha deciso di condividere il filmato “ripulito” con il resto della community. La versione in chiaro è dunque disponibile direttamente su Twitter, e ha subito mandato in visibilio gli appassionati sul web:

Thank you to all the agents who decoded the footage. Here’s a clean transmission 👀 https://t.co/iADrTHnU6s pic.twitter.com/ALNBNNM05a — Mass Effect (@masseffect) November 7, 2022

Questo perché, come potete verificare anche voi tramite il tweet poco più in alto, pare che il messaggio sia di fatto una comunicazione tra Liara e i Geth. Nella trasmissione, la celebre Asari conosciuta al fianco del Comandante Shepard tradisce tutta la sua preoccupazione nell’ammirare il Portale Galattico in costruzione presso il sistema Sathernium dagli esseri umani, riferendo ai suoi interlocutori che “lo vedo… come siamo riusciti a perderci tutto questo? …è esatto, il Consiglio sarà furioso… anche se ormai dovrebbe sapere che non bisogna sottovalutare la sfida umana”.

La comunicazione tra Liara e i Geth sembra perciò aprire un’importante anticipazione sugli eventi che si dipaneranno nella campagna principale di Mass Effect Next, suggerendo degli aspri attriti tra gli esseri umani e le altre razze aliene rappresentate dal Consiglio della Cittadella.

Insomma, è ancora presto per sbilanciarsi, ma pare che il prossimo episodio di Mass Effect andrà ad abbracciare il finale “Distruzione” di Mass Effect 3, indicato nell’iconografia della saga con il colore rosso. Anche voi siete convinti che la narrazione possa prendere questa piega?