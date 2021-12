Il nuovo Mass Effect su Unreal Engine: BioWare conferma

Il nuovo episodio di Mass Effect passa all'Unreal Engine. A confermarlo è Brenon Holmes, producer del gioco, nell'annunciare su Twitter una nuova ondata di assunzioni per il team.

Nel dettaglio, Holmes fa sapere che lo sviluppatore è alla ricerca di programmatori di talento che abbiano esperienza con Unreal Engine 4 e 5. Il riferimento al nuovo Mass Effect è esplicito, a confermare quindi il cambio di rotta rispetto il precedente episodio.

BioWare is hiring talented programmers with UE4/5 experience! Come, join our team and work with us on the next Mass Effect game!https://t.co/6Wr7CpRnh4#BioWare #hiring #UnrealEngine — Brenon Holmes (@BrenonHolmes) December 17, 2021

Mass Effect Andromeda era stato realizzato con Frostbite, il motore grafico di DICE. Ora però si torna alle origini, esattamente come la trilogia originale, che era stata costruita su Unreal Engine 3.

Non è chiaro per il momento se si andrà per l'Unreal Engine 4 o per l'ultimissima versione per console di ultima generazione. Trattandosi di un progetto cui lancio è previsto solo tra qualche anno, viene da pensare che infine si adotterà l'UE5, ma è bene attendere conferme in tal senso.

Nel frattempo, sul nuovo Mass Effect sappiamo veramente poco. La certezza è che riprenderà il filone dei tre episodi con protagonista il comandante Shepard, tornati di recente grazie alla Legendary Edition.

Inoltre, a lavorarci è quello che è stato definito un team di veterani di BioWare, con grossa esperienza sulla saga e con l'obiettivo di accontentare richieste e aspettative dei fan della serie.

Come il prossimo Dragon Age, anche in questo caso dovremmo trovarci di fronte ad un'esperienza esclusivamente single player. Non è da escludere in ogni caso l'implementazione di modalità multiplayer visto il genere di gioco.

Il prossimo Mass Effect, che non ha ancora un nome ufficiale, è in lavorazione per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.