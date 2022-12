PlayStation Plus di dicembre 2022: tra i giochi gratis anche Mass Effect Legendary Edition

Senza troppe sorprese sulla consueta tabella di marcia, “mamma” Sony è andata ad annunciare i giochi gratuiti inclusi nell’abbonamento PlayStation Plus Essentials di dicembre 2022.

Si tratta, come un po’ tutti ormai saprete, di alcuni videogame in digitale che possono essere messi in download da tutti gli abbonati al servizio, sia su PlayStation 4 che sulla più recente PlayStation 5.

Per il mese in corso, il colosso giapponese ha selezionato tre produzioni piuttosto altisonanti, tra cui spicca senza ombra di dubbio Mass Effect Legendary Edition, edizione rimasterizzata dell’indimenticabile trilogia sci-fi di BioWare – per altro di ritorno con un nuovo capitolo.

Your PlayStation Plus Monthly Games for December: 💥 Divine Knockout: Founder’s Edition

🪐 Mass Effect Legendary Edition

😼 Biomutant All available on December 6. More details: https://t.co/e0LcYFc73V pic.twitter.com/FrL42MYS1s — PlayStation (@PlayStation) November 30, 2022

A dicembre, gli abbonati PlayStation Plus Essentials – e di conseguenza anche quelli Premium ed Extra – potranno quindi riscattare il già citato Mass Effect Legendary Edition, assieme a Divine Knockout e Biomutant.

PlayStation Plus: i giochi gratis di dicembre 2022

Mass Effect Legendary Edition per PS4

Biomutant per PS4 e PS5

Divine Knockout per PS4 e PS5

Mass Effect Legendary Edition include Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3 in versione rimasterizzata con i relativi DLC mentre Biomutant è un action targato THQ Nordic che ha riscosso un buon successo di pubblico, anche se non è stato particolarmente apprezzato dalla critica. Divine Knockout è il gioco meno famoso del trio, vi consigliamo comunque di provarlo, potrebbe conquistarvi.

I nuovi giochi PlayStation Plus gratis di dicembre 2022 saranno disponibili da martedì 6 dicembre 2022. Cosa ne pensate delle scelte di Sony? Siete soddisfatti dell’ultima Instant Game Collection in regalo?