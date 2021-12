Mass Effect: Henry Cavill adorerebbe essere nella serie TV

Henry Cavill, la star di Superman e The Witcher, adorerebbe partecipare alla serie TV di Mass Effect, a patto che venga realizzata come si deve.

Lo ha dichiarato lui stesso nel corso di un'intervista concessa a GamesRadar, in cui gli è stato chiesto di commentare le recenti voci circa un coinvolgimento di Amazon nel progetto.

“Se mi piacerebbe partecipare? Molto, sì. Tutto a seconda di come la stanno realizzando. Il mondo dell'adattamento può essere pesante o leggero. Quando mi piace un prodotto, preferisco che il relativo adattamento sia il meno modificato possibile dall'originale, quindi tutto dipende. L'accordo con Amazon? Se il progetto trova una casa, mi piacerebbe avere una conversazione al riguardo.”

Cavill ha confessato di essere un grande fan della trilogia originale di Mass Effect. Anche se non è riuscito a giocare Andromeda per ragioni di tempo, li considera dei giochi brillanti, ottimo materiale per realizzare una magnifica serie di film o TV show.

Il riferimento di tutta la vicenda riguarda le indiscrezioni dello scorso mese, che volevano Amazon Studios vicina ad un accordo con Electronic Arts per realizzare un adattamento televisivo di Mass Effect.

L'accordo farebbe parte di una strategia volta a creare contenuti di livello per la piattaforma di streaming, dopo il successo riscosso da La Ruota del Tempo e il debutto nel 2022 della serie TV ispirata ai romanzi de Il Signore degli Anelli.

Staremo a vedere se la cosa si concretizzerà in qualcosa di ufficiale il prossimo anno. Nel frattempo, prepariamoci a rivedere Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia: la seconda stagione di The Witcher è imminente.