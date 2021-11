MicroSD SanDisk per Nintendo Switch da 256 GB in super offerta a meno di metà prezzo

La microSD SanDisk da 256 GB certificata Nintendo è in offertissima su Amazon al 54% di sconto, al prezzo stracciato di 45,90 euro (invece di 99,99 euro come da listino). Il prodotto gode della rinomata qualità SanDisk, che assicura una velocità di trasferimento fino a 100 MB/sec in grado di garantire un rapido caricamento dei giochi digitali installati sulla console.

Inoltre, l'ampio spazio di archiviazione (ben 256 i GB a disposizione) permette di archiviare, oltre ai giochi, anche altri contenuti aggiuntivi (come immagini o video) e consente di utilizzarli ovunque, in qualsiasi momento. Il prodotto si distingue dalle classiche SanDisk non solo per il design giallo acceso, griffato da una piccola stella del mondo di Super Mario, ma soprattutto per la licenza Nintendo che garantisce compatibilità al 100% con tutte le versioni di Nintendo Switch – Classica, Lite oppure la recentissima OLED.

Sono sempre più i player che preferiscono costruire la propria libreria videoludica full-digital. Il vantaggio principale è, chiaramente, la comodità di poter avere sempre a portata di mano tutti i propri titoli preferiti senza dover trasportare con sé ingombranti schedine di gioco. Dall'altro lato, la mancanza di spazio di archiviazione potrebbe rivelarsi un problema non da poco.

Se anche tu desideri incrementare la tua libreria digitale oppure vuoi semplicemente aggiungere Gigabyte alla memoria della tua Nintendo Switch (che, ricordiamo, raggiunge un massimo di 32 GB), non lasciarti scappare questa offerta. A soli 45,90 euro (meno di metà prezzo) potrai portarti a casa una microSD di qualità SanDisk, veloce, dal design simpatico e con compatibilità certificata Nintendo.