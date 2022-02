Giochi free to play per PS4: i migliori gratis (recensioni)

Nella lista di giochi free-to-play ps4 non può non esserci Dauntless, sviluppato da Phoenix Labs e pubblicato da Epic Games, la cui versione definitiva è stata rilasciata il 26 settembre 2019. Il player fa parte degli Slayers, umani sopravvissuti a un evento catastrofico che ha distrutto la Terra, e che combattono contro i perfidi Behemoth. Uno dei motivi del successo è il crossplay: si può infatti giocare in compagnia indipendentemente dalle piattaforme utilizzate.

Apex Legends

F2P sparatutto in prima persona in modalità battle royal, Apex Legends si combatte in squadre da tre in un’ambientazione che ci porta tre decenni dopo gli eventi a cui abbiamo assistito in Titanfall. Lo scopo è sopravvivere nelle Terre Straniere, dove si affrontano un massimo di 60 giocatori in contemporanea e si combatte per la vita e per il denaro. Troviamo che la mappa, sia per organizzazione che per grandezza, soddisfi abbastanza. Il gunplay è praticamente lo stesso di Titanfall, dunque chi lo ha già apprezzato non può che essere entusiasta di Apex Legends.

Puoi trovarlo anche su Amazon al prezzo di 15,00 euro

Paladins

Paladins è uno sparatutto in prima persona in modalità multiplayer che vanta più di 30 milioni di giocatori. Le squadre sono composte da un massimo di cinque giocatori ciascuna. Mappa e grafica non sono affatto male per un free to play che è anche estremamente coinvolgente: bastano pochi attimi e si è nel mezzo dell’azione. Il player ha a disposizione 52 champions con abilità differenti e suddivisi in 4 ruoli: Front Line, Support, Damage e Flank.

Genshin Impact



Gli amanti dell’open world adoreranno Genshin Impact. Siamo a Teyvat, terra le cui regioni principali sono Mondstadt, Liyue, Inazuma, Sumeru, Fontaine, Natlan e Snezhnaya e si rifanno a luoghi realmente esistenti (la prima ad esempio richiama l’Europa centrale). Il giocatore sceglie il personaggio da interpretare tra Aether e Lumine, gemelli sopravvissuti alla distruzione di Khaenri’ah. La mappa è ampissima e ci si diverte a lungo, colonna sonora da urlo. Peccato per l’assenza della localizzazione italiana.

Warface

Altro sparatutto in prima persona che non delude. La grafica è tra le migliori nei F2P e il gameplay è robusto. Particolarmente interessante la modalità Spearhead, in cui bisognerà fronteggiare i terribili Blackwood. Tra i limiti, il fatto che il titolo richiami successi come Call of Duty e Battlefield, insomma chi si aspetta grandi elementi di novità è destinato a restare deluso nelle aspettative. Il gioco si appoggia alla piattaforma Gface, una volta effettuato il download del plug-in si è pronti a combattere.

eFootball 2022

Di eFootball abbiamo accennato all’inizio di questo articolo. Konami ha cambiato il nome dello storico titolo calcistico rendendolo un gioco free to play. Partiamo con le buone notizie: è gratuito, contiene diversi tornei europei al completo (tra cui la serie B italiana) e le licenze sono più di quelle immaginate. Al momento disponibili amichevoli online e offline. Passando alle cattive, Konami sembra aver fatto dei passi indietro, facendo rimpiangere PES per certi versi: il ritmo è lento, non si sa come comportarsi con i passaggi e i tiri (la stessa forza impressa dà risultati diversi).

Pro Evolution Soccer 2020 Lite

A conti fatti, Pro Evolution Soccer 2020 Lite si lascia preferire a eFootball 2022, almeno per alcuni aspetti (come il sistema di dribbling, cui ha collaborato anche Andres Iniesta). Le modalità disponibili online sono: myClub, Matchday, torneo eFootball.Open (in questo caso è richiesto essere abbonati a PlayStation Plus o Xbox Live Gold), eFootball Allenamento 1v1, eFootball Allenamento COOP. Quelle offline sono: partita in Locale, partita in Co-op, allenamento. Squadre disponibili offline: Barcellona, Manchester United, Bayern Monaco, Juventus, Arsenal, Palmeiras, Flamengo, San Paolo, Corinthians, Vasco da Gama, Boca Juniors, River Plate, Colo-Colo.

Brawlhalla

Il picchiaduro lascia scegliere tra innumerevoli personaggi in crescita costante (uno nuovo ogni 1-2 mesi). Ciascuno di essi ha delle peculiarità (armi, statistiche, mosse nei combattimenti a mani nude). Il gioco è ambientato nel mitico Valhalla, in Nord Europa. All’interno delle mappe-arene si affrontano 1 contro 1, 2 contro 2 o più giocatori. I combattimenti possono essere amichevoli o validi per un rank con scadenza bimestrale e risultano davvero avvincenti. La gamma di scenari è soddisfacente, non può dirsi lo stesso per la grafica.

SMITE

Un free to play bravo a ritagliarsi il proprio spazio fra autentici colossi come Dota 2 e League of Legends. Il titolo, sviluppato da Hi-rez Studios, è un Multiplayer Online Battle Arena in terza persona. Il player incrocia diversi personaggi e divinità appartenenti alle più svariate religioni, sia passate che attuali. Le modalità di gioco a disposizione sono 8. Ci si può sfidare in battaglie da cinque contro cinque o uno contro uno. Il gameplay è facile e intuitivo e i personaggi a disposizione sono ricchi e ben curati, soprattutto se si considera che è un free to play.