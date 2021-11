Milan Games Week & Cartoomics As One: il programma completo del grande evento

La Milan Games Week è finalmente pronta a tornare. E in una veste del tutto rinnovata.

Per il 2021, la grande fiera meneghina dedicata all'universo videoludico e a quello geek si fa infatti ancora più grande, abbracciando il Cartoomics. Nasce così la Milan Games Week & Cartoomics As One, evento che si terrà dal 12 al 14 novembre 2021 alla Fiera Milano Rho.

Una tre giorni che vuole e deve segnare un ritorno alla quasi normalità dopo il lungo periodo di lockdown, e che sarà ricca di iniziative per intrattenere i visitatori. Questo significa che non mancheranno novità e sorprese per chi ama i videogame, i fumetti e l'intrattenimento più in generale.

Milan Games Week 2021: tante novità tra videogame e fumetti

Prima di tutto, all'interno dei padiglioni 8/12 si celebreranno i 60 anni di Diabolik, volto storico dei fumetti italiani, e ci sarà spazio per gli showcase Machete Gaming con Lazza e Young Miles, gli ospiti di Radio 105 Massimo Pericolo, Vegas Jones e tutto il collettivo R4ME.

Ovviamente, come da tradizione non mancheranno diversi tornei dedicati agli eSports e la possibilità di provare tutti i videogiochi più recenti grazie a tantissime postazioni distribuite lungo una distesa di oltre 2000 mq. Comprese le migliori produzioni di nuova generazione, tra PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC, non solo “tripla A”, ma anche focalizzate sul fiorente panorama indie italiano. Largo pure al retrogaming, oltre agli immancabili cosplayer che si affiancheranno ai gruppi di costuming incentrati su Star Wars, Marvel e Resident Evil.

La fiera si chiuderà con un grande concerto di Giorgio Vanni, che intratterrà il pubblico cantando alcune delle più amate sigle dei cartoni animati.

Una ricca parata di ospiti

Tanti anche gli ospiti che prenderanno parte all'evento, oltre a tanti sponsor e partner ufficiali come Radio 105, eBay, GameStop, Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport, solo per citare i nomi più altisonanti.

La Milan Games Week, unendo le forze con Cartoomics, intende ripartire al massimo e regalare un grande spettacolo a tutti i visitatori. Cosa ne dite, avete già prenotato il vostro biglietto sul sito ufficiale della manifestazione più nerd di Italia?