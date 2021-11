Mortal Kombat 11 Ultimate: il picchiaduro DEFINITIVO in promo

Un bel titolo picchiaduro ci sta tutto soprattutto se questo non è altro che Mortal Kombat 11 Ultimate. Appartenente a una saga che è praticamente impossibile da non conoscere, questo capitolo ti permette di acceder al gioco base e non solo. Disponibile in versione fisica per la Xbox Seris X, oggi hai l'occasione di pagarlo veramente poco grazie alla promozione in corso su Amazon. A quanto te lo porti a casa? Ad appena 35,19€ grazie al ribasso del 41% che ti fa risparmiare più di una ventina di euro.

Le spedizioni Prime te lo fanno ricevere in appena un giorno lavorativo, secondo me non dovresti aspettare a concludere questo acquisto!

Mortal Kombat 11 Ultimate: tutto quello che devi sapere

Giocare Mortal Kombat 11 è un'esperienza unica soprattutto se acquisti questa versione del gioco che è praticamente la definitiva. Al suo interno, infatti, trovi non solo le due campagne che hanno ricevuto elogi dalla critica ma anche una serie di espansioni che rendono il gameplay ancora più vario e interessante.

Se a questo punto della storia non hai mai sentito parlare di questo titolo, tuttavia, potresti essere spaesato. Proprio per questo motivo ti spiego in due semplici parole l'universo in cui si snoda il gameplay così potrai capire se è pasta dei tuoi denti. Di chi vestirai i panni? Dei protettori del Regno della Terra, i quali dovranno mettersi alla prova attraverso una missione nel tempo e nello spazio per riscrivere la storia e fermare Kronika.

Per fare tutto ciò avrai a disposizione tutti e 37 i personaggi originari e non solo. Potrai optare anche per la modalità online per variare l'esperienza e non annoiarti mai.

Arrivato a questo punto non ho altro che dirti: acquista subito la tua copia di Mortal Kombat 11 Ultimate su Amazon a soli 35,19€ per Xbox Series X. Con le spedizioni Prime lo ricevi in appena uno o due giorni lavorativi.