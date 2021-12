Mortal Kombat 11 Ultimate PS5: offerta imperdibile con sconto SUPER (-67%)

Il picchiaduro storico Mortal Kombat è da poco arrivato su Playstation 5 con la nuova edizione Mortal Kombat 11 Ultimate. Per tutti gli appassionati del titolo, o chiunque voglia divertirsi con amici e parenti a suon di pugni digitali, questo è il momento giusto. Da alcune ore il gioco è in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre: soli 19,98 euro. Acquistalo subito e approfitta di un super sconto mai visto prima (-67%)

Mortal Kombat 11 Ultimate per PS5: vivi un’esperienza di gioco senza precedenti

Sin dalle sue prime versioni, Mortal Kombat si è sempre rivelato un gioco di punta all’interno del panorama videoludico. Con il nuovo Mortal Kombat 11 Ultima per Playstation 5, l’esperienza di gioco è stata portata a un livello mai visto prima. Al suo interno troverai ben due campagne con le quali potrai vestire i panni dei protettori della terra e affrontare decine e decine di nemici ostili.

I combattenti, o meglio “Kombattenti”, a disposizione sono ben 37, tra cui Shao Kahn, Shang Tsung, Nightwolf, Terminator, Sindel, The Joker, Spawn, Fujin, Sheeva, RoboCop e i nuovi aggiunti Mileena, Rain e Rambo.

Mortal Kombat 11 Ultimate introduce parecchie novità estremamente interessanti tra cui l’opportunità di personalizzare i propri combattenti preferiti utilizzando una vasta gamma di skin, equipaggiamenti, abilità speciali, animazioni introduttive e di vittoria, provocazioni e brutality sbloccabili nel corso del gioco. Sono inoltre presenti nuove modalità di gioco fortemente apprezzate dai player come “Torri del Tempo” e tante altre.

