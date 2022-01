NBA 2K22 (75th Anniversary Edition) per Xbox al minimo storico (44% di sconto)

Rilasciato s0ltanto 4 mesi fa, NBA 2K22 crolla al suo minimo storico: soltanto 56,90 euro invece di 101, un risparmio del 44%. Si tratta della 75th Anniversary Edition per Xbox Series X e comprende perciò diversi contenuti extra perfetti per iniziare.

Qui la descrizione ufficiale del titolo:

NBA 2K22 mette nelle tue mani l'intero universo del basket. Gioca ora nei veri ambienti NBA e NBA, contro squadre e giocatori reali. Assembla il tuo Dream team in My team con le stelle di oggi e le leggende di ieri. Vivi il tuo viaggio da professionista in La mia Carriera e assapora l'esperienza della tua ascesa personale nella NBA. Metti alla prova le tue doti manageriali come dirigente ne la mia NBA e la mia wnba. Chiunque, dappertutto può giocare a basket in NBA 2K22.

La 75th Anniversary Edition, invece, comprende:

100.000 Virtual Currency

10.000 punti myteam

10.000 gettoni myteam, 10 potenziamenti per ogni tipo di abilità la mia carriera, 10 potenziamenti per ogni tipo di potenziamento gatorade

22 pacchetti promo myteam (10 pacchetti al primo accesso, poi 3 alla settimana per 4 settimane), 3 carte myteam Zaffiro (dirk nowitzki, kareem abdul-jabbar e Kevin durant), Scarpa Jordan diamante myteam

Pacchetto carta allenatore myteam, collezione abiti e accessori per il mio giocatore (2 magliette luka doncic, 2 magliette Atleta di copertina 75° anniversario NBA, zaino, guaina per braccio e uno skateboard personalizzato)

Niente male, considerando che la Sweetener Exclusive Edition è in offerta a una decina di euro in meno (qui l'inserzione). Se vuoi acquistare NBA 2K22 (75th Anniversary Edition) per Xbox Series X, il link da seguire è questo. Se, invece, cerchi il titolo per PS5 puoi trovarlo a questo link in sconto a 55,98 euro. La versione per PlayStation 5 include inoltre un voucher digitale per NBA 2K22 (Standard Edition) per PlayStation 4.