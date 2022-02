NBA 2K22 per Playstation: mai visto ad un PREZZO cosi basso

NBA 2K22 è il gioco di basket per console e PC più giocato del momento. Disponibile ormai sul mercato da diversi mesi, oggi, grazie a un offerta a tempo limitato disponibile su Amazon, puoi acquistarlo nelle versioni Playstation 4 e Playstation 5 a un prezzo mai visto prima, soli 41,00 euro (-46%). Inoltre questa versione del gioco, Sweetener Exclusive Edition, racchiude al suo interno alcuni vantaggi che proprio non puoi perderti.

NBA 2K22 Sweetener Exclusive Edition : ecco tutti i vantaggi inclusi

Negli ultimi anni il gioco di basket NBA 2K è diventato sempre più famoso, arrivando a toccare numeri mai visti primi. Con l’arrivo delle console Next-Gen, l’azienda 2K si è decisamente superata, rilasciando un gioco completamente rinnovato e ricco di novità estremamente interessanti.

La prima novità di NBA 2K22 riguarda in assoluto la modalità “La Mia Carriera“, piacevolmente aggiornata nella versione per Playstation 4 ma completamente ricreata su Playstation 5. Il sistema delle build, ad esempio, è stato completamente rinnovato mentre il “Quartiere”, dove i giocatori online possono sfidarsi fra loro, è stato sostituito con un’intera città ricca di opportunità.

Non mancano inoltre le novità all’interno delle partite 5v5. Quest’anno infatti è stato introdotto un nuovo attacco tattico che si unisce a una difesa completamente rivista per un gameplay ancor più competitivo e coinvolgente.

All’interno della versione di NBA 2K22 per PS4 e PS5 disponibile in offerta su Amazon, troverai anche alcuni vantaggi non presenti nella versione standard.

7000 VC + 5000 punti MyTeam

10 pacchetti promo settimanali

Potenziamenti per ogni Gatorade e tipo di abilità

Maglia di Luka Doncic nel Mio Giocatore.

Cosa aspetti? Approfitta subito della super promo Amazon a tempo limitato ed acquista subito la tua copia di NBA 2K22 per PS4 e PS5 a soli 41,00 euro. Ordina ora il gioco per riceverlo direttamente a casa tua in sole 24/48 ore grazie alle spedizioni Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.